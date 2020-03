Čović najavio sastanak s SDA: U srijedu počinjemo s Mostarom

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Covic kazao je novinarima u Mostaru nakon sjednice predsjedništva HNS-a da će u srijedu na sastanku sa SDA procijeniti ima li smisla još 15-20 dana ili mjesec raditi na Izbornom zakonu.

Na pitanje novinara da li je sastanak u srijedu početak razgovora, on je odgovorio da početak nije, a da je vjerovatno kraj.



“U srijedu ako se dogovorimo u vezi paketa koji će riješiti Izborni zakon, onda ima smisla na tome raditi još 15 ili 20 dana. Procijenit ćemo u srijedu ima li nešto od toga ili ne. To će se znati u srijedu je li razgovaramo ili smo ušli u neku drugu fazu”, kazao je Čović.

Upitan da li će izbori u Mostaru biti održani, Čović je odgovorio potvrdno, napominjući kako odluku mora donijeti Parlamentarna skupština BiH.

“Nadam se da se predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović neće naljutiti, ali ja moram kazati da predstavnici nižeg nivoa vlasti rade već na tome. Prvi dio sastanka će biti Mostar, onda ćemo raspravljati o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini”; rekao je on.

Napominje kako će prva tačka biti Mostar, druga Izborni zakon i treća Uborak…

On je govorio i o migrantskoj krizi.

Porucio je kako se mora izbjeći dodatna kriza oko priliva novih migranata koji su krenuli uz Turske i Grčke prema EU.

“Ovo je poruka svim kolegama koji čine izvršnu vlast, zakonodavnu na svim nivoima ali i opoziciji da slično djelujemo po ovom pitanju, kazao je Čović.

On je dodao da se moraju donijeti propisi da ljudi koji ulaze u BiH ne mogu šetati po BiH mjesecima, danima dok se ne riješi status.

“Oni će biti na granici zaustavljeni i dobiti 24 sata da donesu odluke. Ovo je vrlo jasna mogućnost zarade ili djelovanja krimogenih grupa koji trguju ljudima i ometaju ovo malo državnog aparata što funkcionira”, smatra on.





Novinari su Covica pitali i da prokomentira situaciju u SDA oko snimka na kojem se čuje Asim Sarajlic kada govori oko kupovine glasova.

Također je upitan da komentira izjavu Željka Komšića koji je kazao da je “čuo i za mnoge gore stvari” od onoga sto se čuje na snimku.

“Taj bošnjački član PredsjedništvaBiH izabran je na isti način od istih ljudi. To je posao za SDA i institucije. Tamo gdje je kriminal, tu je prekršajni zakon. Ako nisu riješili to kada su birana dva bošnjačka člana Predsjedništva, nadam se da će sada”, odgovorio je on.

Autor: Vijesti.ba