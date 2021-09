Čović: Moj zadatak je do kraja godine osigurati legitimno predstavljanje

Predsjednik HDZ-a BIH Dragan Čović prisustvovao je danas obilježavanju Dana općine Kupres. On je na svečanoj sjednici proglašen počasnim građaninom.

Obraćajući se prisutnim, Čović se zahvalio na priznanju, svima čestitao Dan općine Kupres te je poseban pozdrav uputio svima koji su došli iz drugih sredina, kao prijatelji Kupresa.

„Držimo se svi zajedno i onda vjerujmo da će u Kupresu svake godine biti novi projekti te da ćemo se moći veseliti svakoj novoj obljetnici“, poručio je Čović.

On je rekao da je još jedan poseban zadatak njegov zadatak.

– Do kraja godine posvetiti se dugo pripremanoj priči oko osiguranja ravnopravnosti Hrvata i njegovom legitimnom predstavljanju u institucijama vlasti na svim razinama u BiH, i uvjeren sam da ćemo to u narednih par mjeseci završiti u ovoj kalendarskoj godini. Drugi, jednako važan, možda još važniji zadatak je koordinacija koju usuglašavamo s Vladom RH, otprilike to je danas dvanaest ministarstava Vlade RH sa sličnim institucijama koje sukladno našim ustavnim ovlastima imamo od općinske do državne razine, kako bi osigurali da mnogo izraženija sredstva i pomoć Vlade RH bude prepoznata u područjima BiH gdje živi naš narod. Vjerujemo da ćemo do kraja ovog mjeseca imati taj prvi sastav te koordinacije, kako bi se do kraja uključili u sve projekte EU koji preko Vlade RH osmišljamo da budu realizirani ovdje u BiH i Kupresu, zaključio Čović.

Autor: Vijesti.ba