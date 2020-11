Čović komentirao mogućnost bojkota izbora 2022. godine

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH danas je u Mostaru izjavio da Milorad Dodik, lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH „s pravom ukazuje na puno stvari koje funkcioniraju u podijeljenom društvu, a to je BiH i, naravno, u tom kontekstu da razjasni poziciju i najmalobrojnijeg naroda u BiH“.



On je to kazao upitan za komentar u vezi Dodikove izjave o tome „da se Hrvati spremaju da za dvije godine bojkotuju opće izbore u BiH te da je „treći entitet moguć kada bi ga Hrvati tražili“, prenosi Avaz.



Legitimno predstavljanje



– Što se tiče izbora 2022., mi stvaramo sve preduvjete da u prvih šest mjeseci naredne godine u Parlamentu završimo izmjene izbornog zakonodavstva, koje će apsolutno, uz sve drugo, osigurati i legitimno predstavljanje tri konstituvna naroda, tako da ne vidim nijednog razloga da danas, dvije godine do općih izbora razmišljamo o tome. Naravno, gospodin Dodik ima ogromno iskustvo kao i dobar dio nas u politici i on predviđa moguću situaciju da treći narod neće prihvatiti ove promjene.



Čović je iskazao duboko uvjerenje o tome „da ćemo do kraja godine dati naznake oko izbornog zakonodavstva“.



– To trebamo uraditi zajedno sa SDA i koliko god to danas izgleda nemoguće, vidjet ćete da se stvari mogu malo drugačije postaviti i u prvih šest mjeseci iduće godine to će biti obaveza, ako želimo imati kandidatski staus u sedmom mjesecu. Vjerujem da ćemo to uskladiti i da ćemo imati normalno organizirane izbore 2022.godine i da će Hrvati moći birati svoje legitimne predstavnike na svim razinama vlasti, da ćemo imati Središnje izborno povjerenstvo izabrano sukladno zakonu i metodologiji i kriterijima, tako da ima puno stvari ispred nas koje moramo uraditi . Neka ovo bude moj opći komentar, jer , ne komentiram izjave, a svaki predstavnik danas u kontekstu izborne kampanje ima pravo iznijeti svoje stavove. Kolega Dodik i ja se vrlo dobro razumijemo, jer dugo godina pričamo o istim temama kako napraviti funkcionalniju BiH u kojoj će se tri naroda osjećati svoji na svojem u svakom dijelu BiH – iznio je Čović.



Rekao je i da su razgovori sa SDA otvoreni „iako je kolega Izetbegović još u samoizolaciji“.



Međunarodne institucije



– Vezano za ono što sam s njim, ali i predstavnicima međunarodnih institucija razgovarao, nastojat ćemo ispoštovati rok iz Sporazuma, koji imamo, a to je negdje, 17.12. i da ćemo tada imati sliku stanja u kojem pravcu bi u Parlamentu trebali ići dogovori oko izbornog zakonodavstva. U naš sporazum je ugrađeno da je to presuda i Ustavnog suda BiH o legitimnom predstavljanju i svih odluka koje imamo iz Suda u Strazburu. Vjerujem da je to pomirljivo, s obzirom na to da Ustav ne možemo promijeniti, da izbornim zakonodavstvom stvorimo ambijent da imamo legitimne predstavnike na svim administrativnim razinama vlasti i da na neki način stavimo po strani sve diskirminacije koje su naglašavane kroz odluke Suda u Strazburu-naveo je Čović.



On se danas u Mostaru susreo sa Gordanom Grlićem Radmanom, ministrom vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, nakon čega su zajednički posjetili Tomislavgrad i Livno, gdje će održati sastanke s tamošnjim općinskim i gradskim odborima HDZ-a BiH.

Autor: Vijesti.ba