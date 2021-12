Čović: Izvinjavam se svima koje je naše glasanje povrijedilo, to više nikada nećemo uraditi

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, nakon današnjeg sastanka u Delegaciji EU komentirao je i glasanje HDZ-ovih delegata u Domu naroda o zaključku Kluba srpskog naroda u kojem se traži da se poništi Inckov zakon o zabrani negiranja genocida u BiH.

Podsjećamo, osim delegata iz Kluba Srba, za ovo su glasali i HDZ-ovi delegati u Domu naroda Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara.

– Prvo, taj zakon se ne zove tako, nemojte davati nazive zakonima koji ne postoje u ovoj državi. Postoje izmjene nekih članaka koji definiraju unutar sebe određen odnos prema zločinu genocida, zločinu protiv čovječnost i ratni zločin. I onda je to razrađeno “šta ako neko uradi ovako”, “šta se se smije ili ne smije”.

Što se tiče mog ponašanja na Domu naroda, nikom baš ništa ne dugujem. Nadam se da ja više nikada neću biti doveden u poziciju da na takav način odlučujem o Domu naroda. Jedan dobar dio onih kao, recimo, gospodin Radončić, gospodin Izetbegović, su jučer bili nazočni kad smo o tome razgovarali sa predstavnicima međunarodnih institucija, kada sam im kazao da je to zadnji put da sam ja na taj način dio procesa pomaganja nečemu u Bosni i Hercegovini, a da ovakvu cijenu plaćam.

Prvo, taj zakon nije prošao, to je jasno, niti će proći, ne zakon nego zaključci. Ako je to nekoga povrijedilo ja se ispričavam, ali se nadam da više nikada nećemo biti na taj način dovedeni u poziciju da se okupljamo, uvjetujemo i međusobno ohrabrujemo da bismo sjedili zajedno. Mislim da smo to raspravili ovdje, to su čuli i Radončić i Izetbegović – kazao je Čović.

