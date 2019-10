Čović: Izmjena Izbornog zakona preduvjet za formiranje vlasti

Hrvatski narodni sabor (HNS) uputit će dopis kojim će pokrenuti raspravu o Izbornom zakonu, najavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u razgovoru za BHRT.

Osim o ovoj inicijativi, Čović je govorio i o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, zastoju u formiranju vlasti te o uslovima za održavanje lokalnih izbora u Mostaru.



Izborni zakon se mora promijeniti



Na pitanje stoji li i dalje uvjet da nema Federalne vlade bez izmjene Izbornog zakona, Čović je kazao da to nije uvjet, niti imperativ “kojeg mi želimo ugraditi u ovakvoj političkoj komunikaciji, ali jeste vrlo jasan stav prema onome što se dešava u BiH”.



– Mi mislimo da to treba definitivno razgraničiti. Pokrenut ćemo proces razgovora sa SDA i sa bošnjačkim partnerima uopšte, da dođemo do nekih rješenja kojim bi otkloniti bilo kakve sumnje hoće li dogodine biti izbori u Mostaru, ali kroz institucije BiH, ne kroz neka nametnuta ili fingirana rješenja onoga ko nije zakonodavac – naveo je Čović.



S druge strane, ističe, da i izbore 2022. godine dočekamo u jednoj rasterećenoj atmosferi “gdje možemo kroz izborne cikluse garantirati legitimnost predstavljanja sukladno Ustavu BiH”.



– Izborni zakon se mora promijeniti, to je preduvjet bilo kakvog normalnog funkcioniranja svih vlasti u BiH. I danas je najveća odgovornost na HDZ-u i SDA-u, kao predstavnicima hrvatskog i bošnjačkog naroda u BiH – rekao je Čović.



Napominje da smo dostigli jednu razinu koja se danas manisfestira jednom izuzetnom krizom.



– Evo, u trinaesti mjesec ulazimo a da nemamo vlasti na razini BiH. Praviti nove eksperimente a da nismo otklonili probleme koji su nastali upravo zbog nelegitimnog predstavljanja nakon Općih izbora 2018., bilo bi neodgovorno – ocjenjuje lider HDZ-a BiH.



Naglašava da HDZ nije neodgovorna politička opcija, te da preuzima na sebe potpunu odgovornost za vođenje svih političkih procesa u BiH, osobito uime hrvatskog naroda.



– Jasno je da ne postoji nikakva mogućnost da bez Izbornog zakona raspravljamo neke druge modalitete oko uspostave vlasti ili neke buduće političke aranžmane – kaže Čović.



Ističe da nema nikakvog razloga da već sutra nemamo novo Vijeće ministara, ali je, navodi, problem u tome što postoje različite taktike i različita viđenja tog procesa.



– Ako smo mi u četvrtom mjesecu već sve dogovorili, podijelili sve resore između ključnih partnera, onih legitimnih predstavnika kod Srba, Bošnjaka i Hrvata, što se mora uvažavati kad je u pitanju Vijeće ministara, pa u konačnici i 5. kolovoza u Uredu EU u Sarajevu napravili čak jedan sporazum koji precizno definira te korake, ja mislim da ne postoji nijedno pitanje koje može biti prepreka da se Vijeće ministara odmah uspostavi – kazao je Čović.



Prema njegovim riječima, jako je puno problema na kojima novo Vijeće ministara i nova Parlamentarna skupština BiH moraju početi raditi.



Kriza nesagledivih razmjera



– Nije problem samo Vijeće ministara. S Vijećem ministara vežete i Parlamentarnu skupštinu – i Zastupnički dom i Dom naroda nemaju nužne institucije da bi mogli poslovnički funkcionirati, što znači da mi nemamo uopće vlasti na razini BiH – ističe Čović.



Za razliku od nižih razina vlasti, nastavlja, ovdje imamo problem da je došlo do pomjeranja jednog broja osoba iz jedne institucije u drugu.



– Predsjedatelj Vijeća ministara je trenutno i predsjedatelj Zastupničkog doma BiH, što je jedan neprihvatljiv standard u demokratskom svijetu i to je još jedan dodatan razlog i argument da odmah uspostavimo vlast, pa da onda pokušavamo rješavati probleme i našeg euroatlantskog puta, i socijalne i ekonomske stabilnosti, ali i mnogih drugih stvari koje nam trebaju za investicijski zamah – dodaje Čović.



Naglašava da je od milijardu i po do dvije milijarde KM sredstava “ukočeno” u nekim procesima kroz sporazume koji stoje u Parlamentarnoj skupštini BiH.



Potcrtava kako je teško dati odgovor zašto se u Vijeću ministara igraju “zakulisne igre”.



– Ima različitih špekulanata. Neki kažu da političko Sarajevo neće uopće ići u formiranje vlasti naredne tri godine. Ja mislim da to nije tako i da ove otklone koji su još postojali između nas jednostavno treba ostaviti u drugi plan, kao imperativ staviti vlast i da ona konačno može raditi, osobito na našem evropskom putu – poručuje Čović.



Evropska komisija će, dodaje, vrlo brzo imati sve svoje instrumente koji će biti u komunikaciji sa BiH.



– Ali sa kim u BiH? Ako nemate novouspostavljeno Vijeće ministara, Parlamentarnu skupštinu, u Predsjedništvu BiH imate dva bošnjačka člana – jasno je da što prije uspostavimo vlast, bit ćemo i predmet određenih dogovora na toj višoj razini – govori Čović.



Za trenutno bezvlašće kaže da je apsolutno svjestan i da se radi o krizi nesagledivih razmjera, iako se ona još tako ne manifestira zato što još uvijek postoje nekakvi instrumenti koji su izgrađeni posljednjih nekoliko godina, a “koji održavaju i njeguju ovaj preskupi aparat kakav jeste BiH”.



– Bojim se ne razmišljati čak o tome šta bi se moglo desiti za par mjeseci ako bi se nastavilo ovako. Ja mislim da bismo imali jedan ogromni socioekonomski problem u funkcioniranju na svim razinama u BiH. Ne smijemo dalje kalkulirati sa tim šta bi se moglo desiti, dovoljno je ovo snažna poruka svima nama, dovoljno jasna kriza da je odmah treba početi rješavati – zaključio je Čović.

