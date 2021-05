Čović: Izborni zakon do kraja juna, nudimo program rada Vlade FBiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako očekuje da će sredinom svibnja doći do intenziviranja pregovora izaslanstava HDZ BiH i SDA i predstavnika međunarodnih institucija o izmjenama Izbornog zakona BiH.

Čović smatra kako će zakon biti pripremljen i dogovoren upravo u vrijeme kako je i planirano, a to je kraj lipnja te da će se prema odredbama tog zakona sljedeće godine održati izbori.



– Naše je (HDZ-a BiH i HNS-a) da vodimo taj pregovarački proces tako da u naredna dva mjeseca sve presude od one o legitimnom predstavljanju Ustavnog suda, kao i sve presude iz Strasbourga, ugradimo u Izborni zakon, a prema tom zakonu, što eventualno bude trebalo da promijenimo i u Ustavu – izjavio je Čović u petak novinarima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH.



Izrazio je očekivanje da pregovori neće biti na teret jednoj, drugoj ili trećoj strani, jer kako je kazao, Izborni zakon tiče se svih političkih opcija.



Dodao je kako se nada da će se u takvoj atmosferi u konačnici postići dogovor koji će se moći usvojiti u oba doma Parlamentarne skupštine BiH.



Za trenutno stanje u Federaciji BiH kazao je da nije blokada, već da je sporno što trenutno ne postoji program zajedničkog rada. Kazao je kako će ponuditi SDA-u program rada nove Federalne vlade koja bi trebala biti efikasnija od aktualnog Vijeća ministara BiH.



– Ponudit ćemo SDA-u program rada, što će biti na narednom prvom zajedničkom sastanku, šta bi ta Vlada trebala raditi do 2022. godine i to s aspekta HDZ-a. Hajdemo to usuglasiti, poručio je Čović.



Na pitanje novinara kako je to bio zadatak zajedničke radne grupe HDZ-a i SDA, već ranije, Čović je kazao kako je ona ipak bila uspješna.



– Uspjeli smo dobaciti do budžeta (FBiH) i usvojiti to u parlamentarnoj proceduri. Za razliku od Vijeća ministara koje imamo u novom mandatu, kao i Parlament, a nemamo budžet ni u proceduri. Budžet nemamo, a imamo potpunu vlast, e takva nam vlast ne treba, kaže Čović.



Odgovarajući na pitanje o problemu imenovanja ravnatelja policije HNŽ-a, Čović je izrazio uvjerenje da će nositelji izvršne, zakonodavne i političke vlasti u HNŽ-a oko tog pitanja dogovoriti vrlo skoro.



Nakon sjednice Predsjedništva HDZ BiH na kojoj je riječi bilo o funkcioniranju izvršne i zakonodavne vlasti na državnoj i federalnoj razini, aktualnoj političkoj situaciji u BiH, kandidatskom statusu BiH za EU, održana je sjednica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora.



Kako je najavljeno na sjednici će se pored aktualne političke situacije u BiH, govoriti o aktivnostima na provedbi prioriteta iz mišljenja EU komisije – izmjene Izbornog zakona BiH, te ostale reforme na putu ka europskim integracijama, kao i dogovor o sazivanju Sabora HNS-a.

Autor: Fena