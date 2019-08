Čović: Insistirati ćemo na legitimnom predstavljanju

Nadam se da se ovaj put neće moći izbjeći implementacija sporazuma, rekao je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH Dragan Čović tokom intervjua za HRT, u kojem je pored ostalog govorio o uspostavi vlasti i principima koje su, pored njega, potpisali i predsjednici SDA i SNSD-a, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik.

– Ja sam uvjeren da smo ovaj put, sve što je bitno naglasili u takvom jednom sporazumu, o načelima djelovanja ministara i svih razina vlasti u BiH, bez obzira na to što političko Sarajevo četiri dana nakon toga otvara kojekakve rasprave oko toga. Nadam se da se ovaj put neće moći izbjeći implementirati ovakav sporazum – kazao je Čović.



Kamen spoticanja bilo je pitanje članstva BiH u NATO-u, prema potpisanom sporazumu mnogi se pitaju kako će se sad izgledati put BiH prema NATO-u.



– Hrvatska strana na tom putu nema nikakvih dvojbi. Mi zagovaramo ubrzano put euroatlantskih integracija za BiH. Nažalost, svi to ne vidimo tako, pa smo morali tražiti kompromise. Kompromis koji je pronađen u ovom trenutku u dokumentu načela funkcioniranja vlasti na razini BiH, vrlo precizno definira naš put prema euroatlantskom savezu – objasnio je Čović.



Legitimno predstavljanje



Čović je govorio i o izmjenama Izbornog zakona, te reakciji SDP-a BiH i Naše stranke koji smatraju kako će postignutim dogovorom HDZ BiH imati monopol na predstavljanje Hrvata u BiH.



– Političko Sarajevo i stranke već duže vremena kad nemaju drugih argumenata onda izlaze s takvim inicijativama. Mi ono što želimo da tri konstitutivna naroda imaju legitimno predstavljena na svim administrativnim razinama u BiH, što je vrlo jasna Ustavna odredba BiH. Kao najmanji konstitutivni narod ćemo insistirati na tom predstavljanju – kazao je Čović.



Komentirajući stavove opozicije koja tvrdi da je takav sporazum neodrživ, Čović je kazao kako ne vjeruje da se može postići veći nivo usaglašenosti.



– Nama su bila primarana dva cilja, izborno zakonodavstvo i mehanizam koordinacije. Ako se dogovor ne ostvari, došli bi u krizu nesagledivih razmjera. Mi drugog puta nemamo, nego ubrzano napraviti vlast – istakao je Čović.



Govoreći o stanju u “Aluminiju”, budućnosti na tržištu, kao i položaju radnika, on je istakao kako je ova kompanija bila tržišno neodrživa.



– Danas razgovaramo, intenzivno, unutar partnera, vjerujem da ćemo ovih dana imati sastanak kriznog štaba gdje bi uprava, nadzorni odbor i sindikati našli rješenja za 900 radnika, zajedno s političkim institucijama – kazao je Čović.



Alarmantno stanje



Čović je govorio i o migrantskoj krizi te incidentu na granici između BiH i Hrvatske u kojem je povrijeđeno 18 migranata. On je naglasio da je stanje alarmantno odavno, te ono što kao država nisu bili u mogućnosti napraviti, omogućilo je da pritisak samo jača iz Crne Gore i iz Srbije. Taj koridor se otvorio kroz BiH.



– Nije dobro da mi i dalje nemamo prave odgovore, da uskladimo svoje zakonodavstvo da bi mogli brzo reagirati prema tim strukturama osobito mladih ljudi koji nisu iz ratom zahvaćenog područja. Dio ljudi se uključio u trgovinu ljudi, razvili su biznis od toga – naglasio je Dragan Čović.



Lider HDZ-a je istakao kako je cilj uspostaviti vlast, pristupiti pregovorima s EU i nadmašiti istočne susjede u procesu pristupanja. Pitanje Pelješkoga mosta nije sporno. Čović kaže kako se sigurno mirno završava, sve je stvar dinamike izgradnje.



– Podržavamo izgradnju Pelješkog mosta. Važan je i za BiH i što se tiče Neuma, pogotovo zbog mora i turizma – smatra Čović.

Autor: Avaz.ba