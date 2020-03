Čović i Izetbegović tvrde da će izbori u Mostaru biti održani, ali dogovora još nema

Sastanak delegacija HDZ BiH i SDA u Mostaru koji su predvodili predsjednici Dragan Čović i Bakir Izetbegović rezultirao je dogovorom o daljim dogovorima ove dvije stranke. Dragan Čović je kazao da traže rješenja kako bi se stvorila stabilnost odnosa u BiH.



„Ovdje je bilo govora oko izbornog procesa u gradu Mostaru, i ona tema koja nas je opterećivala to je pitanje Uborka. Zamolili smo predstavnike i jedne i druge opcije da naprave zajedničku izjavu kako bismo mi sa državne razine mogli pomoći da se sustavno riješi deponiranje otpada“, kazao je Čović.

Ključ stabilnosti naših odnosa počiva na povjerenju, kazao je Čović, dodvši da će poštivati kulturu dijaloga. On je ponovio ranije stavove da se za izborni zakon traži rješenje na način da jedan narod ne bira drugome političke predstavnike uz usaglašavanje presuda Suda u Strazburu, vrednovanje Ustava BiH.

„Nastavljamo dalje razgovarati, puno stavova je približeno ali daleko smo od toga da možemo reći da su naši prioriteti ispoštovani“, kazao je Čović.

On je odlučno potvrdio da ne treba biti sumnje da će izbori u Mostaru biti održani u oktobru ove godine. Govoreći o migrantskoj krizi Čović je kazao da će biti održan hitna sjednica Vijeća ministara BiH.

Izetbegović je kazao da nije optimista da se može brzo doći do rješenja u vezi Izbornog zakona, ali da postoji šansa.

„Pitao sam Radončića i Komšića šta misle da li treba nastaviti razgovore oni su rekli da treba razgovarati, a ja mislim da HDZ i SDA treba da se sreću i razgovaraju i da imaju odgovor na blokadu koju imamo i da se amortizuju udari krize.

Jednako gledamo na odluke Ustavnog suda. U pogledu samog sastava Ustavnog suda ne gledamo jednako, HDZ smatra da se strane sudije trebaju zamijeniti, dok SDA misli da se to ne može naprečac“, kazao je predsjednik SDA.

Usaglašeno je da Vijeće ministara krene sa intenzivnim radom na 14 mjera koje je postavila EK.

Kada je riječ o načinu izbora vijećnika u Mostaru, SDA i HDZ su približile stavove, ali SDA insistira na Statutu i tu će se nastaviti razgovori. Izetbegović je govorio i o migrantskoj krizi ističući da Ministarstvu sigurnosti i ministru Fahrudinu Radončiću treba dati podršku.

„Imamo vojsku trebamo povećati broj policajaca na granicama. Sve to traži finansijsku potporu i brz odgovor“, kazao je Izetbegović.

Kada je riječ o formiranju Vlade FBiH Čović je kazao da pored ostalih tema o kojima su razgovarali danas nije bila jedna od tema ističući da ona funkcioniše u postojećem kapacitetu.

„Mi imamo svoj stav, mi se danas nalazimo u poziciji da nismo razgovarali o rekonstrukciji Vlade FBiH. Moramo imati jedno partnerstvo koje se mora graditi na povjerenju. Nema blokade, ali tražimo zajednički sadržatelj da kažemo idemo s novom strukturom“, kazao je Čović.

„Mi mislimo da se Vlada FBiH ne treba vezati za Izborni zakon, ali u ovakvoj blokadi idemo da to amortizujemo, a ne da otvaramo nove krize. Ako uspijemo naći rješenje za Mostar možda će HDZ i biti spreman da to bude dio paketa“, kaže Izetbegović.

Čović je kazao da će do kraja marta javnosti i međunarodnoj zajednici morati reći da li ima dogovora.

„Nemamo dvojbi da se izabere 35 vijećnika, ali ne može se ostati samo na tom dijelu. To su strateške odluke jer se neko mora odreći da nekome bira predstavnike, domove naroda. Pokušavamo doći do rješenja. Ja sam siguran da će izbori u Mostaru biti održani to ne treba dvojiti“, zaključio je Čović.

Autor: Nap.ba