Čović glasao za predsjednika druge države, pa najavio: Mi sutra imamo Vijeće ministara

“U svakom slučaju, mi sutra imamo Vijeće ministara, to je velika stvar i nadam se da ćemo vrlo brzo imati proračun institucija BiH”

Čini mi se da ovaj put imamo zanimljive predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj, a što se mene tiče, zna se, tu nema velike dileme, izjavio je Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, nakon glasanja u Mostaru.

Naveo je i kako sve ukazuje na to da će doći do drugog izbornog kruga „pa ćemo svi doći ovdje za 15 dana“.

– U svakom slučaju, ovi su izbori za nas jako važni. Kada već imamo mogućnost po zakonima BiH i Republike Hrvatske glasati, onda to pravo trebamo iskoristiti. Posebno je za nas značajno jer u prvih pola godine 2020. Hrvatska predsjedava Evropskom komisijom. To bi značilo da, ako mi završimo ovaj posao, a evidentno ga završavamo u BiH, što se tiče Vijeća ministara, da mi realno možemo biti za istim stolom sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom u petom mjesecu u Zagrebu. Taj odnos što ga mi gradimo s Republikom Hrvatskom, pa i na ovakav način, dajući značaj funkciji predsjednika u Republici Hrvatskoj, mislim da stvaramo sebi mnogo bolji put nego što smo to radili u posljednjih godinu, kada je u pitanju evropski put za BiH. Za nas, Hrvate, jako je značajno, jer poruke koje dolaze s Pantovčaka daleko se čuju – rekao je on.

Izrazio je nadu u kontinuitet tih poruka kako bi Hrvati ostvarili potpunu jednakopravnost, kako je naveo, kada je u pitanju Izborni zakon, da se legitimni predstavnici Hrvata mogu naći na svim nivoima vlasti, da ”nemamo slučaj kakav smo imali na proteklim izborima“. Podsjetio je na to da je pozvao glasače da podrže kandidata HDZ-a.

Upitan o tome hoće li sutra Parlament potvrditi nepotpun saziv Vijeća ministara BiH, Čović je odgovorio:

– Naš je dogovor da ujutro u 9 sati Povjerenstvo zasjeda, u 13 sati je Zastupnički dom, imenovat će se ili cjelovito Vijeće ministara ili umanjeno za jednog ministra, što i neće biti veliki problem, čim SIPA završi taj posao, bit će dopuna, ako bude takva situacija. U svakom slučaju, mi sutra imamo Vijeće ministara, to je velika stvar i nadam se da ćemo vrlo brzo imati proračun institucija BiH. Time bi se stvorio potpuno drugačiji ambijent, drugačije ozračje jer ćemo vrlo brzo imati agendu, u prvom mjesecu, jedan vrlo jasan plan djelovanja Vijeća ministara i zbog toga ovakav moj optimizam kad je u pitanju naš evropski put – naglasio je Čović.

Autor: Fokus.ba