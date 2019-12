Čović: Demokršćanske vrijednosti su korijenske EU vrijednosti

Zaklada hrvatskog državnog zavjeta i Zaklada Konrad Adenauer organizirale su 05. prosinca 2019. u Zagrebu tradicionalnu konferenciju pod nazivom “Demokršćanske vrijednosti u politici i društvu”.

Konferencija je održana povodom 20. godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović, sudjelovao je na Konferenciji te govorio o Demokršćanskim vrijednostima u politici i društvu u Bosni i Hercegovini, navode iz HDZ-a.

– Demokršćanske vrijednosti su ujedno i korijenske europske vrijednosti i ako zanemarimo njih zanemarili smo sve ono što jesmo i što predstavljamo kazao je predsjednik Čović. Naglasio je kako su te vrijednosti danas, više no ikada prije, na udaru, ugrožene, kako izvana tako iznutra. Baštinimo obvezu da stanemo u zaštitu tih vrijednosti koje su po svom značaju univerzalne, dakle globalne bez obzira što se izravno ili neizravno vežu za kršćansko-demokratsko europsko naslijeđe, naglasio je Čović.

– HDZ BiH kao demokršćanska stranaka u specifičnom bosanskohercegovačkom političkom ambijentu svoje djelovanje temelji između ostalog na kršćanskoj tradiciji hrvatskog naroda promičući, čuvajući i unaprjeđujući one vrijednosti koje odražavaju njegov identitet zalažući se Bosna i Hercegovina bude demokratska. Cilj djelovanja HDZ BiH je osiguranje hrvatske opstojnosti u BiH i očuvanje integriteta hrvatske nacije i hrvatskoga narodnog bića u zajedničkoj državi triju suverenih, ravnopravnih i konstitutivnih naroda na cijelom njezinu teritoriju, istaknuo je Čović.

Govoreći o smjeru i zalaganju HDZ-a BiH, istaknuo je kako se stranka zalaže za decentraliziranu državu socijalne pravde, jednakih i standardiziranih kolektivnih prava naroda i pojedinačnih prava građana.

– Nažalost ona danas takva nije, istaknuo je Čović, te naglasio da se suočavamo s neobjašnjivim ne-demokršćanskim gotovo iracionalnim nasrtajima na ideje pluralizma, federalizma, društveno-političke jednakopravnosti.

– Razumijevanje, praštanje do pomirenja jest put nadilaženja suprotstavljenosti i napetosti među narodima i u Bosni i Hercegovini, i ujedno europski put. Bosna i Hercegovina je jedino moguća kao država tri jednakopravna konstitutivna naroda (Hrvata, Bošnjaka i Srba), u kojoj se jamče ljudska i građanska prava prema najvišim međunarodnim standardima, to su naše vrijednosti za koje se zalažemo u BiH. Izgradnja društva temeljnog na uzajamnom priznanju, solidarnosti, supsidijarnosti, zaštiti ustavnih prava konstitutivnih naroda i svakog građanina kao pojedinca. To nije moguće bez korekcija nepravednog izbornog zakona koji ovakav kakav je diskriminira manjine u izbornom procesu i cijelom jednom narodu – Hrvatskom uskraćuje pravo na demokratski izbor svojih legitimnih predstavnika (Predsjedništvo i Dom naroda) naglasio je Čović.

– Ne možemo drugačije misliti niti afirmirati demo-kršćanske vrijednosti ukoliko ćemo pasivno promatrati stanje nejednakosti i nepravičnosti i nepoštivanja temeljnih ustavnih načela i odluka najviših sudskih instanci. To nije niti kršćanski a niti demokratski. Moramo osigurati pravnu sigurnost u svrhu funkcionalnog održanja ustavnopravnog poretka, razvoja konstitucionalizma i unapređenje principa federalizma i njegovih raspoloživih mehanizama kroz reafirmaciju načela „paktizma“, odnosno biblijske ideje „kovenanta“ iz koje izravno proizlazi koncepcija društvenog ugovora i sporazumnog uređenja društvenih odnosa na trajnoj osnovi u cilju očuvanja unutarnje sigurnosti i temeljenih vrednota demokratskog poretka, sloboda i prava čovjeka. To je pretpostavka afirmacije naših zajedničkih integrativnih vrijednosti, poručio je predsjednik Čović u svom obraćanju.

Autor: Vijesti.ba