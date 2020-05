Čović: Danas ne postoji parlamentarna većina, svaki dan smo sve udaljeniji

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, kazao je da danas u BiH ne postoji parlamentarna većina.

Rekao je da ima zakazane sastanke s liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem, predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom SDA.

– Jutros sam imao sastanak s Izetbegovićem i jedna od tema je bila nepostojanje parlamentarne većine pa, ako hoćete, i prozivanja različita u određenim temama. Ovaj put to je bio MMF, sredstva, odluke i moj stav je bio ovih dana i ubuduće da poštujemo Ustav i zakon. Pretpostavljam da je kolega isto rekao, jer ovih dana se dopisujemo preko medija, što nije praksa – kazao je Čović.

Naglasio je da u Vijeću ministara resorni ministar ima obavezu da predloži nešto.

– Bošnjačka strana to odbije, a sada vi to zovite kako hoćete, ali je po zakonu i Ustavu da iz resora finansija dolaze prijedlozi kada je u pitanju konkretno MMF, posebno kada smo te stvari dogovorili vrlo precizno i pred medije izašli, a u društvu su bili predstavnici MMF-a, Delegacije EU i ambasadori SAD i lideri parlamentarnih stranaka. Sve smo se dogovorili, samo to treba predočiti u dokument – kazao je lider HDZ-a.

Naglasio je da postoje različiti pogledi na cijelu situaciju.

– Činjenica je da danas s pravom možemo govoriti da ne postoji parlamentarna većina. Svaki dan smo sve udaljeniji – pojasnio je Čović.

Dotakao se održane mise u Sarajevu. Kazao je da se radilo o svetoj misi kao i svakoj drugoj.

– Takvih je organizirano na hiljade i u subotu, 16., diljem BiH, svijeta i doživljene su na različite načine i to ne bih komentirao. Već sam javno kazao da je to bila sveta misa za duše svih nevino stradalih na križnom putu. Mislim isto što sam mislio čitav život. Svaki zločinac je samo zločinac i ništa drugo, bez obzira ko je u pitanju, kao što je žrtva samo žrtva, bez obzira o kome se radi, i s te strane ne vidim razloge da komentiram i buduće svete mise, kojih će biti, vjerovatno, puno – zaključio je Čović.

