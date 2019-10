Čović: Blizu smo kompromisa o formiranju Vijeća ministara BiH

Razgovori koje vodimo posljednjih dana ukazuju na to da će se naći kompromis da Vijeće ministara BiH, pa time i Parlamentarna skupština BiH, profunkcionira, izjavio je danas u Širokom Brijegu Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Dodao je kako “nema nijednog razloga da to ne uradimo, a da ova politička nadmudrivanja koja smo lagano opteretili nekim drugim temama ostavimo”.



– Činjenica je da ćemo ovih dana imati uspostavu institucija Europske unije, čuli ste već da se razmišlja da se da ovaj prvi pristup uključenja u raspravu u sustav Europske unije i Albaniji i Makedoniji, mi smo s tim računali ima godinu dana, drugim riječima, da se razumijemo, bojim se da, ako Bosna i Hercegovina to propusti, onda smo u velikim problemima i nitko nam ništa neće pokloniti, a od nas se traže mrvice, dajte da napravimo vlast – rekao je Čović.



Stoga, naglasio je, vjeruje da je to dobar motiv za uspostavljanje vlasti ne samo na državnom nego i na drugim nivoima.



– Treba nam još malo truda i međusobnog povjerenja i razdvajanja bitnih primarnih stvari koje danas trebaju za realan život da ljudi ostaju ovdje i da vide svoju budućnost, a ono što je nadmudrivanje dugoročno da ostavimo za neko drugo vrijeme i neke druge rasprave – poručio je Čović.



Naveo je, odgovarajući na novinarsko pitanje, da će u narednih deset dana biti održan još jedan sastanak sa SDA, ali i s drugim političkim opcijama.



Za druga pitanja lider HDZ-a BiH nije imao vremena.



Inače, u Širokom Brijegu danas je održan sastanak između članova Udruženja poslodavaca FBiH i predsjednika HDZ-a BiH.