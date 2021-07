Čović: Blizu dogovor o izboru u Predsjedništvo, direktno ili indirektno

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru kako na predstojeće razgovore oko Izbornog zakona BiH s međunarodnim zvaničnicima izlaze s jasnim stavovima – isključivo realizacija Sporazuma iz Mostara koji je potpisan 17. juna prošle godine, naglasivši kako su vrlo blizu dogovora oko Predsjedništva BiH te da je optimističan da će taj dio posla završiti u nedjelju.



Čović je rekao da je optimističan što se tiče dogovora o načinu izbora u Predsjedništvo te da su razrađena dva modela – direktni ili indirektni.



– Što se tiče HDZ-a imamo jasne stavove koje smo iznijeli i mislimo da su oni prihvatljivi jer uvažavaju sve presude Suda u Strazburu i presude Ustavnog suda BiH kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva BiH i kada je u pitanju Dom naroda FBiH. Te modele smo jasno predočili i obrazložili više puta i nadam se da ćemo u nedjelju doći do nekog bilateralnog dogovora – kazao je Čović nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Glavnog vijeća HNS-a BiH.



Po njegovim riječima, moguće je da se prema tom dogovoru u jednoj ograničenoj mjeri korigira i Ustav BiH.



– Tu smo vrlo jasno kazali da to može biti baš ograničenog karaktera, tipa da se riječ Hrvat kao imenica, Bošnjak i Srbin mijenjaju u pridjeve hrvatski, bošnjački, srpski ako time rješavamo neki problem ili ako se slučajno dogovorimo da biramo u Federaciji indirektno dva člana Predsjedništva i slično. To su te simbolične promjene i mislim da više kapaciteta u ovom trenutku za izmjene Ustava nemamo – poručio je Čović.



Izrazio je nadu da će u nedjelju biti obavljen značajan dio razgovora.



– Nadam se da će jedan značajan dio razgovora biti završen u nedjelju i tek onda slijedi ozbiljan i veliki posao jer sve što eventualno i dogovorimo i napravimo kao iskorak treba u parlamentarnoj proceduri i pripremiti i treba proći interresornu radnu skupinu koju čine sve stranke – pojasnio je predsjednik HNS-a BiH.



Odgovarajući na novinarsko pitanje da li su bliže dogovoru oko Doma naroda ili Predsjedništva, naglasio je kako su vrlo blizu dogovora oko Predsjedništva BiH te da je optimističan da će taj dio posla završiti u nedjelju.



– Bit će intenzivni razgovori i vjerujem da ćemo bar za jedno pitanje naći konačan dogovor u nedjelju – poručio je Čović.



Dodao je kako će razgovori biti vođeni u formatu: predstavnici SDA s međunarodnom zajednicom, predstavnici HDZ BiH s međunarodnom zajednicom i onda svi zajedno, a osim njega, pregovarački tim HDZ-a BiH činit će, među ostalim, Borjana Krišto, Bariša Čolak, Marinko Čavara i Josip Merdžo.



Predsjedništvo i Glavno vijeće HNS-a na današnjoj sjednici razgovaralo je o aktivnostima vezanim uz izmjene Izbornog zakona BiH (i ograničenim izmjenama Ustava BiH) te o djelovanju institucija HNS-a nakon održanog zasjedanja Sabora.

Autor: Fena