Čović: Bez izbornog zakona neće biti Federalne vlade

Svečanom akademijom, sinoć je u kraljevskom gradu svečano obilježena 30. obljetnica utemeljenja HDZ-a BiH Općinske organizacije Jajce.

Predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Dragan Čović, uz stranačko izaslanstvo, posjetio je župni ured u Podmilačju, gdje je razgovarano o potpori pri zgradnji crkve.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović obraćajući se na svečanoj akademiji, kazao je kako je 30 godina za neke možda dugo razdoblje, za neke kratko, ali puno je onih kojima smo se i danas paleći svijeće, i u ovim minutama šutnje spomenuli kao pokojnih, a koji su gradili HDZ BiH.

“Na poseban način pozdravljam mlade ovdje, osobito vas dame, vidim puno vas ima ispred mene ovdje, jer vi jeste, uz naše Utemeljitelje, jedna snaga HDZ-a BiH, stožerne stranke hrvatskog naroda. Vama dragi prijatelji iz HNS-a, od srca hvala na nazočnosti večeras, i na jednoj mudrosti koju pokazujemo kako bi kao narod poslali poruku da nas se neće moći lako razdvojiti. Bez obzira što tko priča, tko prepoznaje dobre ili loše putove vođen jednom, drugom ili trećom političkom opcijom, HDZ BiH jest izrasla u stožernu stranku hrvatskog naroda u BiH. Uvjeren sam da će sada biti sve više projekta HNS-a kako bi praktično pokazali prijateljima iz bošnjačkog i srpskog naroda da hrvatski narod, koliko god bio malobrojan je najveći narod u Bosni i Hercegovini”, istaknuo je Čović.

“Jednako puno iskušenja i dijeljenja hrvatskog nacionalnog bića u BiH, kao što je to bilo i u mnogim od ovih 30 godina. Osobito onih s početka 2001. godine, dobar dio vas se sjeća i Hrvatske samouprave. Kako se tada pokušavalo da nestane hrvatski narod s političke scene u BiH. I u tome nitko nije uspio. A bilo su uistinu izraženi autoriteti izvana i iznutra koji su imali različite vizije. Dva entiteta, nema ni u jednom u kojem je hrvatski narod brojniji. I danas kad slušate ne može nitko napraviti bilo koji razinu vlasti bez hrvatskog naroda. Jer, to je pozicija koju moramo sačuvati, ne da bi nekoga ucjenjivali ili pokušali blokirati, kao što nam nekad kažu, ili da bi bili na jednoj ili drugoj strani, bez obzira je li u pitanju srpski ili bošnjački narod”, poručio je Čović.

“Nekad kad im odgovara smo jedno, nekad drugo. A mi smo upravo ono što jesmo. Predstavnici hrvatskog naroda, to uistinu moraju shvatiti kao zbilju političkog trenutka, bez obzira kakav će politički trenutak biti u nekom vremenu. Mi prije svega brinemo o hrvatskom narodu, brinemo da očuvamo svoju domovinu, brinemo da budemo u planu euroatlanskih integracija BiH, jer nitko do Hrvata ne želi euroatlantske integracije”, kazao je Čović.

“Ono što želimo promijeniti je upravo to da osiguramo da se razumije isključivo poštivanje Ustava BiH koji precizno kaže: hrvatski, bošnjački i srpski narod su tri konstitutivna naroda u BiH, a konstitutivnost je nadkrovljujuća ustavna kategorija za BiH. I to se nemojte umoriti ponavljati. Kao konsezus našeg odlučivanja ili legitimno predstavljanje kao jedina mogućnost kroz Ustav i Izborno zakonodavstvo kada su u pitanju predstavnici tri konstitutivna naroda, na svim razinama vlasti gdje je to Ustav kazao. I to ćemo ponavljati dok ne izmjenimo Izborni zakon”, kazao je Čović.

“Bez izmjene izbornog zakona mi nećemo ući u partnerski odnos s drugim strankama. Bez obzira koja je u pitanju. Na pitanje hoće li biti neke druge federalne vlade, bez izbornog zakona neće je biti. Jer mi nemamo partnera koji razumije Ustav BiH i poziciju svakog konstitutivnog naroda i primarno najmalobrojnijeg hrvatskog, pa zašto bi onda imali partnera za ulazak u vlast. Nema trgovine protiv interesa. To je ona crta, ispod koje se ne može ići bez obzira kakav će politički pritisak biti na one koji predvode ovu državu. Biramo riječ i kad ovdje govorim, i o prijateljima Srbima i Bošnjacima, jer čine zajedno s nama ovaj prostor i zajedno ćemo graditi Bosnu i Hercegovinu”, kazao je Čović.

Autor: Vijesti.ba