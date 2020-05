Conor sebe nazvao najvećim u MMA, Khabib mu odgovorio: Jesi, ali na Twitteru

Nastavlja se medijsko prepucavanje imeđu Conora McGregora i Khabiba Nurmagomedova.



McGregor je napravio listu najboljih MMA boraca svih vremena i sebe je stavio na drugo mjesto iza Brazilca Andersona Silve.

“GOAT niz. Anderson Silva je broj jedan, on je MMA GOAT. Ja sam na drugom mestu, a možda sam i izjednačen sa njim na prvom. Međutim, još sam aktivan i prvo mjesto je rezervisano za mene kada završim karijeru. I to bez problema. Na trećem mjestu je GSP (George St-Pierre), ali on je daleko iza. Jon Jones e četvrti, možda je i izjednačen na trećem mjestu. Obojica su išli na sigurno i imaju neke pobjede koje su upitne”, kazao je McGregor.

Javio se niko drugi nego Khabib, koji redovno prati sve aktuelnosti na društvenim mrežama.

“Predao si u pero kategoriji, predao si u lakoj kategoriji i predao si u velteru, nikada nisi odbranio UFC titulu, predao si se više puta nego GSP, Spider i Bones zajedno. Ti si najveći UFC borac u istoriji, ali na Twitteru”, napisao je Dagestanac.

GOAT THREAD.

The array of finishes, across 2 divisions, with champion status in 1, Anderson Silva is No.1 MMA GOAT.

My array of finishes, across 3 divisions, with champion status in 2, I’m No.2. If not tied 1.

However still active, No.1 is fully secured by career end. And easily. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 23, 2020

you tapped out in featherweight , you tapped out in lightweight and you tapped in welterweight , you never defended title in the UFC or Cage Warriors , you gave up more than GSP , Spider and Bones all together.

you greatest @ufc fighter in twitter history. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 24, 2020

Autor: SportSport.ba