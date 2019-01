COD Black Ops 4: Battle royal mode besplatan 7 dana

Iz Activisiona su najavili prvo besplatno isprobavanje novog Call of Dutyja otkako je igra izašla. Doduše, isprobavanje se odnosi samo na battle royale mod zvan Blackout.

Battle royale mod u izvedbi slavnog Call of Dutyja nije ozbiljnije uzdrmao Fortnite pa čak ni PUBG. Izdavačka kuća Activision stoga će tri mjeseca nakon izlaska Black Opsa 4 pokušati privući nove igrače besplatnim isprobavanjem Blackouta (to je battle royale na COD način). Besplatno isprobavanje započet će sutra, 17. 1., a trajat će dobrih tjedan dana – do 24. 1.

Ovo se odnosi na sve tri verzije igre: za PC, PlayStation 4 te Xbox One. Za sada nije poznato hoće li vlasnicima konzola za igranje biti potrebne aktivne pretplate na PS Plus i Xbox Live, no kako je Blackout orijentiran isključivo na multiplayer računajte da će pretplate vjerojatno biti preduvjet za druženje u obračunima sa 99 ostalih igrača.

Autor: hcl.hr