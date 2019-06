Čitav svijet priča o brutalnom driblingu Salaha: Pogledajte šta radi taj čovjek

Nogometno prvenstvo Afrike počet će u petak u Egiptu. Za većinu stručnjaka glavni favorit za naslov je domaća selekcija predvođena sjajnim napadačem Liverpula Mohamedom Salahom.

Inače, Egipat je sinoć u pripremnoj utakmici pobijedio Gvineju 3:1, golove su zabili Mohsen, Ahmed Ali i Gaber, ali potez utakmice napravio je upravo Salah, koji je u igru ušao sredinom drugog dijela i zablistao u finišu, prenosi Avaz sport.

Prohujao je kao vihor po desnoj strani kaznenog prostora te dva puta majstorski okrenuo protivničkog golmana i uputio loptu prema golu. Lopta se odbila od stative, a otpadak je iskoristio Gaber i s nekoliko metara rutinski zabio za 3:1.

