Ćiro Blažević: Mi smo specijalisti da kritiziramo, zamisli on pobijedi, a mi mu je…o majku!

Fudbalska reprezentacija BiH sinoć je u Zenici sa 1:0 savladala reprezentaciju Austrije, i upisala drugu pobjedu u Ligi nacija.

Iako su izabranici Roberta Prosinečkog prikazali mnogo bolju igru nego što je to bio slučaj u Belfastu protiv Sjeverne Irske, na press konferenciji, ali i na društvenim mrežama ponovo nije nedostajalo kritika na račun igre.

Za Miroslava Ćiru Blaževića nema dileme. Pobjeda se mora ostvariti bilo kakvim sredstvom.

– Mi smo specijalisti da kritiziramo, čak i pobjedu! Zamisli molim te: on pobijedi, a mi mu j….. majku kako smo bili dominirani – kaže Blažević za N1.

Trener svih trenera čvrsto je stao uz selektora Prosinečkog i iz Zagreba dao savjet cjelokupnoj fudbalskoj javnosti u Bosni i Hercegovini da budu strpljivi jer Bosna i Hercegovina u svojim redovima ima mnogo novih igrača kojima treba vremena, te je rekao da će lijepa igra doći. Ono što je sada bitno jesu pobjede i bodovi na tabeli.

– Prosinečki je u dva navrata pokazao da je pobjednik. On je pobjednik, tihi. On ima taj pobjednički mentalitet, istina skriveni, ali on je obilan i on će to komunicirati svojim igračima i za očekivati je da će bosanskohercegovačka reprezentacija sa Prosinečkim donijeti puno radosti nama svima – kazao je Blažević.

Za kraj, Blažević je izjavio kako je apsolutno uvjeren da će Bosna i Hercegovina biti jedna od reprezentacija koja će biti učesnik EURA 2020. godine.

