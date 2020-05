CIK odlučio: Lokalni izbori u BiH odgođeni za 15. novembar

Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijela je odluku o pomjeranju Lokalnih izbora u našoj zemlji.



Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 15. novembra ove godine.

CIK je pozvao Vijeće ministara BiH da na prvoj narednoj sjednici donese posebnu odluku kojom bi se definisalo finansiranje Lokalnih izbora.

Predsjednica CIK-a Vanja Bjelica Prutina je kazala kako će CIK vlastitim sredstvima štampati izborni materijal.

Od 27. maja do 3. jula je rok za političke stranke i nezavisne kandidate da podnesu prijavu za izbore. Kandidatske liste se podnose od 27. jula do 27. avgusta. Izborna kampanja počinje 16. oktobra i trajat će do početka izborne šutnje.

Podsjetimo, CIK je 7. maja donio Odluku o raspisivanju lokalnih izbora. Ona je donesena jednoglasno, a odlučeno je da će se 4. oktobra birati 64 općinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština općina u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, 7 skupština gradova u RS, 22 gradonačelnika u BiH te Skupština Brčko distrikta.

Razlog je neusvajanje budžeta Bosne i Hercegovine, zbog čega je CIK bio spriječen pokrenuti najvažnije procedure javnih nabavki.

Iako su neki politički predstavnici zagovarali i potpuno odlaganje izbora i njihovo spajanje s Opštim izborima 2022. godine, CIK je ipak donio odluku da se oni samo pomjere za 15. novembar.

Na pitanje novinara kako komentariše izjave pojedinih političkih predstavnika o tome da su novi članovi CIK-a imenovani protuzakonito, članica CIK-a Irena Hadziabdic je odgovorila da ne želi komentirati takve izjave, te će se odluka prepustiti sudu.

