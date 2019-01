Cijene rastu, standard pada!

Nakon cigareta poskupljuje i polaganje vozačkih ispita, a potom i prehrambeni proizvodi

Osim cigareta, koje su od 1. januara već u prodaji po cijeni višoj za 30 feninga po kutiji,ove godine očekuje nas i blagi rast cijena prehrambenih proizvoda. Prvo bi, prema ranijim najavama, moglo poskupjeti brašno, a potom mlijeko i mliječni proizvodi za pet do deset posto, dok bi, ako dođe do novog poskupljenja goriva, taj porast mogao biti i veći.

S obzirom na to da je u BiH na snazi slobodno formiranje cijena, tako ni ove godine nećemo biti ni bez tzv. tihih poskupljenja, koja, kako tvrde iz udruženja za zaštitu potrošača, ponajviše pustoše novčanike. To je dovelo do toga da su u novembru 2018. cijene bile za 1,8 posto više nego godinu ranije.

Vruće proljeće

-Dosta toga zavisi od cijena goriva. Ako gorivo poskupi ili bude kao sada, i poljoprivreda će odreagirati u tom pravcu – kazao je za „Avaz“ Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Sigurno je da će se na udaru, nakon konzumenata cigareta, prvi naći budući vozači. Ukupni troškovi, s prvom pomoći i ljekarskim uvjerenjem, za polaganje B-kategorije iznosit će oko 1.600 KM. Stara cijena bila je oko 1.200 KM, a u nekim gradovima u Federaciji vozačka se mogla dobiti za 850 do 900 KM.

S druge strane, prosječna neto plaća u BiH iznosi 894 KM i ona stagnira, dok potrošačka korpa za četveročlanu porodicu konstantno raste. Prema podacima Agencije za statistiku, prosječna plaća u 2012. iznosila je 826 KM. Usporedbe radi, potrošačka korpa za četveročlanu porodicu tada je iznosila 1.777 KM, a godinu kasnije porasla je za 81 KM. U decembru 2017. iznosila je 1.858 maraka. Trenutno je 2.000 KM.

-U biti, nije moguće preživjeti u ambijentu gdje dvije prosječne plaće ne mogu pokriti potrošačku korpu. Nažalost, u toj nenormalnoj situaciji živimo već deset godina – kazao je za „Avaz“ Marin Bago, predsjednik Udruženja „Futura“ iz Mostara.

Upozorava da se u našoj zemlji svakodnevno dešavaju poskupljenja i da su ona nekontrolirana.

-U godini koja je iza nas imali smo za 15 posto više cijene povrća i za 12 posto voća. Sve to čeka nas i sada, namet za nametom – kaže Bago.

Distributeri dirigiraju



Godinu iza nas obilježile su akcize i povećanje cijena goriva, koje su, prema ocjeni analitičara, visoke, s obzirom na to da je došlo do velikog pada cijene barela na svjetskom tržištu.

-U ovom trenutku cijena goriva ne bi trebala prelaziti dvije KM. No, kakva će ona biti u ovoj godini, to je veliko pitanje, nju će dirigirati distributeri. Mi od oktobra imamo pad cijene barela nafte između 35 i 40 dolara, a cijena kod nas snižena je za pet do deset feninga po litru – naveo je Faruk Hadžić, makroekonomista.

Skuplja i struja

Poskupjet će i struja za privrednike. Nove cijene „Elektroprivreda BiH“ bi trebala početi primjenjivati od 1. februara. Prvobitno je bilo najavljeno da bi cijene mogle rasti i do 25 posto, ali je na kraju dogovoreno da će one biti više za pet do deset posto.

Za 30 feninga u prosjeku poskupjele cigarete

Za 1,8 posto sve skuplje u 2018. u odnosu na godinu ranije

Za 5 do 10 posto mogla bi poskupjeti hrana