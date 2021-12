Cijene divljaju, bh. vlast bez odgovora

Građani BiH svakog dana svjedoče vrtoglavom rastu cijena u trgovinama. Praktično, kako izvještavamo proteklih mjeseci, poskupljuje sve, a najviše hrana.

Prošli novembar

Neugodna iznenađenja građana cijenama, ali i situaciju koja izmiče kontroli, potvrđuju i u Agenciji za statistiku BiH.

Prema podacima Agencije objavljenim u petak, cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 1,2 posto.

Više cijene zabilježene su u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici, stanovanje i režijski troškovi, namještaj i kućanski uređaji, zdravstvo, prijevoz, restorani…

U novembru je tako zabilježen rast cijena hrane za 1,8 posto. U oktobru je, podsjetimo, u odnosu na septembar rast hrane bio viši za dva posto.

Međutim, u odnosu na novembar prošle godine, u proteklom mjesecu je zabilježen rast hrane za, čak, 8,5 posto!

Puzajući rast

Marin Bago iz Udruženja potrošača „Futura“ podsjeća na to da je na sceni posljednjih desetak godina puzajući rast cijena koji je, ističe, najčešće neopravdan. No, kako objašnjava, prije desetak godina je potrošačka korpa bila malo viša od 1.000 KM pa poskupljenje od 10 posto nije bio neki udar na građane. Međutim, sada, kada je potrošačka korpa viša od 2.000 KM, poskupljenje od 10 posto se itekako osjeti i, kako objašnjava, zapravo je nepodnošljivo.

Bago napominje da su ovakve situacije svugdje u svijetu crveni alarm za strukture vlasti, koje odmah reagiraju interventnim mjerama. Nažalost, u BiH, iznosi on, to nije tema.

– To je poraz ekonomije, politike i gospodarenja, jednostavno poraz svega, i to se mora konstatirati. Zapravo, veoma frustrira to što ni dan-danas niko ne priča ni o kakvim mjerama, već o ratu i tenzijama, što znači da će cijene stihijski rasti. Ekonomija i biologija ne poznaju kalendare, a to ćemo vidjeti na samom startu sljedeće godine – ocjenjuje on.

Sve skuplje i skuplje

Prosječna cijena riže po kilogramu, prema podacima Agencije za statistiku, u novembru je iznosila 3,2 KM, a hljeba od pšeničnog brašna 2,5 KM po kilogramu. U prosjeku, kilogram maslaca smo proteklog mjeseca plaćali 23,5 KM, junetinu bez kosti 14,7 KM, litar mlijeka u tetrapaku 1,4 KM, kilogram šećera 1,5 KM.

Kada je riječ o voću, prosječna cijena banana po kilogramu iznosila je 2,2 KM, jabuka 1,7 KM, a od povrća – kilogram graha u prosjeku je koštao 5,3 KM, krompira 1,3 KM, a luka 1,4 KM. Prosječna cijena mljevene kafe po kilogramu iznosila je 15 KM, a meda 18,4 KM.

Autor: Avaz.ba