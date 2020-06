Cijeli grad pod najezdom skakavaca, prizori su apokaliptični (VIDEO)

Pustinjski skakavci u subotu su izvršili najezdu na Gurugram, satelitski grad indijske prijestonice New Delhija, prisiljavajući vlasti da zatraže od mještana da zatvore prozore svojih domova kako bi odvratili rojeve insekata koji se brzo šire.

Međunarodni aerodrom u New Delhiju, koji se graniči s Gurugramom – sjedištem nekih od vodećih svjetskih korporacija – zatražio je od pilota da poduzmu vanredne mjere predostrožnosti tokom uzlijetanja i slijetanja zbog skakavaca, javila je Reutersova partnerska novinska agencija ANI.

Gurugram se nikada u prošlosti nije suočavao s najezdom skakavaca. Ranija širenja bila su uglavnom ograničena na pojedina sela u zapadnoj državi Gujarat i sjevernoj Rajasthan, koja dijeli granicu s pakistanskim pustinjskim regijama.

Ljudi su postavljali fotografije skakavaca na Twitteru, dok su neki kritikovali vladu što nije suzbila najezdu.

Indija, koja se bori s najtežom najezdom pustinjskih skakavaca u više decenija, koristi specijalizirana vozila i vatrogasne cisterne kako bi zaprašivala insekticidima pogođene regije u najmanje sedam gusto naseljenih država na sjeveru, središtu i zapadu zemlje.

Vlasti su također rasporedile sistem zaprašivanja postavljen na helikopter kako bi kontrolirao rojeve skakavaca u nekim ključnim poljoprivrednim teritorijama, dok ljetna sjetva dobija na zamahu dolaskom monsunskih kiša u ovom mjesecu.

Lokalna najezda do sada nije izazvala značajnije štete zbog međusezone – perioda između prethodne žetve i naredne sjetve – ali su farmeri zabrinuti za svoje usjeve, prenosi Reuters.

Huge swarms of locust have now reached Gurugram and covered large tracts of the region in Haryana.#LocustsAttack pic.twitter.com/ZMnbiDRY1D