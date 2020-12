Chelsea uvjerljiv u gradskom derbiju (VIDEO)

Chelsea je pobjedom protiv West Hama prekinuo niz od dva uzastopna poraza, a Plavci su savladali Čekićare rezultatom 3:0 u utakmici 14. kola engleske Premier lige.

West Ham je zatresao mrežu Chelseaja u sedmoj minuti, ali je odmah gol Declan Rice poništen zbog ofsajda. Frank Lampard se našao u problemu u devetoj minuti, jer se povrijedio Benjamin Chilwell i zamijenio ga je Emerson.

U desetoj minuti nakon kornera pogodio je Thiago Silva. Time je klub sa Stamford Brigea pokazao koliko je opasan nakon udaraca iz ugla. Tim su sa najviše pogodaka (8) nakon kornera, a njih tri su došla nakon ubačaja Masona Mounta.

Aaron Cresswell je u nastavku imao dobru šansu za Čekićare, koji su preko Jarroda Bowena zatresli još jednom mrežu, ali i ovaj pogodak je poništen, a ovaj put zbog prekršaja. U finišu prvog dijela Timo Werner je imao dobru šansu, no loše je šutirao lijevom nogom.

U drugom poluvremenu nije se gotovo ništa dešavalo do posljednjih nešto više od deset minuta, a onda je Tammy Abraham ekspresno dva puta pogodio. Prvo u 78., a zatim i u 90. minuti. Tako je mladi Englez postao drugi najmlađi fudbaler koji je postigao 20 premijerligaških golova za Chelsea. Uradio je to sa 23 godine i 80 dana i time prestigao Eidura Gudjohnsena. Na prvom mjestu je Eden Hazard koji je to napravio mlađi za 48 od Abrahama.

Autor: SCsport.ba