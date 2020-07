Čerkez: Zasad nema novih mjera, ali ne isključujemo mogućnost vraćanja starih

Gost Dnevnika 2 Televizije Bosne i Hercegovine bio je Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva FBiH. On je govorio o proglašenju epidemije na području ovog entiteta.

Odluka je donesena nakon analize trenutne situacije sa virusom korona, kazao je Čerkez.

“Nakon što je nekoliko kantona zatražilo dozvolu da uvedu stanje epidemije, mi smo u saglasnosti a ostalim institucijama proglasili stanje epidemije u FBiH. Želim naglasiti da se stanje epidemije ne uvodi ponovo, kako neki mediji pišu, već prvi put u FBiH. Prvi put je bilo uvedeno stanje prirodne nepogode koje je ukinuto. Ovo omogućava bolju operativnost Kriznog štaba i Federalnog ministarstva zdravstva. Bolje raspolaganje finansijskim sredstiva, operativnost, mobiliziranje novih izvora iz Fedracije i bolju mogućnost borbe protiv COVID-19”, pojasnio je pomoćnik ministra zdravstva FBiH.

Sve mjere koje su prethodno donesene i koje su na snazi sada se mogu puno brže, istakao je on.

“U ovom trenutku neće biti nikakvih dodatnih mjera, ali ne isključujemo mogućnost dovođenja bilo koje mjere, npr. samoizolacije ako to situacija bude zahtjevala. Mi to ne bi htjeli. Stanje je ozbiljno, ali pod kontrolom. Sve veći je priliv pacijenata u bolnice i mi moramo se odgovorno ponašati. Ne samo zbog zdravlja drugih nego i zbog zdravstvenog sistema, jer ako dođe do naglog povećanja pacijenata u bolnice pitanje je kako će se to riješiti”, istakao je Čerkez.

Ocijenio je kako za sada zdravstveni radnici rade dobro, ali su preumorni i na izmaku snage.

“Mi smo dali mogućnost i mogućnost ostaje da svaki kanton procijeni svoju situaciju i da donosi mjere na nivou kantona koje su strožije. Mi smo dali neki okvir da bi prekinuli širenje korone, ali ne isključujemo mogućnost uvođenja i mjera na nivou cijele Federacije”, kazao je Čerkez za BHRT.

Autor: Fokus.ba