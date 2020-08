Čerkez: Umiru mladi bez ikakvih hroničnih oboljenja

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez kazao je za N1 kako je situacija u FBiH jako teška, ali da je još uvijek pod kontrolom. Istaknuo je kako je sve izazovnije pratiti situaciju zbog povećanja broja oboljelih.

“Epidemiološka situacija je jako teška ako poredimo sa zemljama regije. U zadnjih osam dana, od 31.7. do 8.8. imali smo 33 smrtna slučaja što je prilično veliki broj, poredeći s Hrvatskom koja je imala 14 ili Njemačkom 61. Obolijevanje kod nas je mnogo veće nego u drugim zemljama. Deset puta veće, gledano na 100.000 stanovnika, nego u Hrvatskoj, 15 puta više nego u Sloveniji, 10 puta više nego u Britaniji…”, rekao je Čerkez.Istaknuo je kako su u SŽ većinom obiteljski klasteri te da su slučajevi većinom uvezeni s istočne granice i to prvenstveno Sandžaka.

“Epidemiolozi su uradili ovdje fantastičan posao jer su sve klastere izolirali i stavili pod kontrolu. Imamo trendove koji nisu dobri, ali zadnjih par dana se pokazuje neka stabilizacija u SŽ. Ako bi bili malo savjesniji i pridržavali mjera i uputa koje su donesene mogli bismo poboljšati situaciju u određenom vremenu”, rekao je Čerkez.

Istaknuo je da su ovakvu situaciju očekivali, ali ne ovoliki broj oboljelih, što pripisuju uvezenim slučajevima.

“Moramo se naučiti da ustvari živimo život s virusom, to je neki novi život i nova relanost. To jeste krizna situacija s kojom ćemo živjeti još najmanje šest, sedam, osam mjeseci”, rekao je Čerkez.

Gledajući postotak oboljelih u odnosu na umrle, FBiH je bolja od Hrvatske, ali zadnjih osam dana imamo skok.

“Smrtnost je bila očekivana do sada. Umiru mladi i ono što je važno reći da umiru mladi bez ikakvih kroničnih oboljenja. To nas opominje da se moramo pridržavati mjera. Jučer smo imali smrt mlade Belme Šoljanin, s kojom sam osobno surađivao. Jedan mladi život koja se maksimalno posvetila javnom zdravlju. Prije toga je bilo nekoliko mladih osoba koje su DIF završile. Virus je vrlo ozbiljan i nije oslabio kako se pričalo da će biti”, upozorio je Čerkez.

Komentirajući izjave u javnosti kako “respiratore nitko ne preživi”, Čerkez je rekao kako “respirator nije lijek, a da ljudi koji dođu na respirator i u svjetu i kod nas je obim 50 posto šanse da preživi”.

Do kraja mjeseca trebamo dobiti novi broj PCR testova od Svjetske zdravstvene organizacije. Pozvane su i privatne laboratorije da se verificiraju za PCR testiranja. Do sada su se prijavile tri, kazao je Čerkez i dodao da će one nakon procesa verifikacije biti uvrštene u sustav.

“Nijedan test ne garantira stopostotnu sigurnost. Činjenica je da smo imali jako dobre testove i sami smo ih testirali, kontrolirali smo ih izvan zemlje itd. Samo jedna količina testova je bila iz Koreje, ali ne znam odakle su nabavljani. Testovi su pouzdani kod nas”, rekao je Čerkez.

Govoreći o novim mjerama za ugostiteljske objekte, rekao je da su to iste mjere kao i u zemljama EU.

“Mislim da su te mjere apsolutno potrebne. Što se tiče mjere o zabrani pušenja, to nije propisana mjera s razine FBiH. Imali ste mjeru gdje je ukinuto korištenje nargile u BPŽ. Ja kao liječnik podržavam iz liječničkog kuta jer pušenje cigareta i nargila smanjuje kapacitet pluća”, rekao je Čerkez.

Komentirajući prijetnje koje je dobio preko društvenih mreža, rekao je kako se ne boji i da je prijavio sve MUP-u.

“Znam da radim posao u okviru zdravstvenog sektora, da donosmo mjere da bi zaštitili sve građane FBiH, ali još uvijek imamo polarizirane ljude. Pojedinci misle da mi ugrožavamo ekonomiju i egzistenciju ljudi. Jedino ukoliko krositite mjere koje su propisane, to je jedina garancija da će gospodarstvo funkcionirati. Mi to ne želimo. Posljedice na ekonomiju se osjete. Pokušavamo reći stanovništvu da smo na istoj strani jer pokušavamo spasiti živote, zdravlje građana, a samim time i ekonomiju”, rekao je Čerkez.

Kazao je kako je zatraženo proširenje kapaciteta zdravstva na županijama kao bi svi pristupili zdravstvenoj zaštiti i tražili da se educira dodatno osoblje koje bi odgovorilo na sve probleme.

“Mi imamo određene limite. Nije samo pitanje fizičkih kapaciteta i koliko imate kreveta, pitanje je tko će liječiti. U ovom trenutku u FBiH imate 51 epidemiologa, 51 infektologa, 97 pneumofiziologa i 182 anesteziologa, i to diktira koliko mi možemo ljudi primiti koji su oboljeli od Covida. Zato insistiramo da mi proširujemo kapacitet i pozivamo ljude da se pridržavaju mjera”, rekao je Čerkez.

Kazao je kako Slovenci puno bolje poštuju mjere nego građani BiH.

Govoreći o odlasku na Visočke piramide rekao je da je otišao kao obični građanin, te da ne bi volio da se ta njegova posjeti dovodi u vezi s bilo kakvim liječenjem.

Autor: Vecernji