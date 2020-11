Čerkez: Ukoliko se preventivne mjere budu masovno kršile, bićemo primorani uvesti lockdown

Član Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez kazao je kako su se tokom izbornog dana većinom poštivale epidemiološke mjere te da ne bi trebalo biti nekih posljedica, ali da ih očekuju iz perioda i u mjestima gdje su održavani masovni predizborni skupovi.

Situacija će biti jasna u narednih 15 dana.

– Ono što se čini prema dosadašnjem, što smo mogli vidjeti, uglavnom na biralištima su se u najvećem broju poštivale mjere koje su bile propisane. Naravno, u slavlju nije uvijek tako i možda je u kriznim štabovima bilo više euforije i bliskog kontakta i to je normalno i za očekivati. Uvijek nekih rizici postoje. Čini mi se da osim skupova koji su bili prije ovoga i u ovoj kampanji gdje smo intenzivno tražili da nema skupova, ostlao možemo reći da je manje-više proteklo na zadovljavajući način, rekao je Čerkez.

Govoreći o viskom broju umrlih, kazao je kako vjeruje da je situacija na terenu drugačija kada je riječ o broju zaraženih jer se ne poštuju svugdje mjere niti se vrše masovnija testiranja.

– U FBiH je 1.250 testiranih, to je relativno jako mali broj testiranih. Vidimo da u tom broju imamo 420 pozitivnih i sam broj umrlih pokazuje ozbiljnost situacije – 47 umrlih je prilično visoka brojka i to je ono što nas zabrinjava i sigurni smo da je potrebno pojačati testiranje i sve kapacitete staviti u tu svrhu da bismo sagledali pravo stanje. Sarajevo, Mostar i Tuzla testiraju, ali druge sredine ne u ovom trenutku, rekao je Čerkez, piše N1.

Govoreći o stalnom pitanju građana da li će nakon izbora uslijedi “zaključavanje”, kazao je kako u ovom trenutku neće ići u to jer smatraju da su mjere sasvim dovoljne, ali da njihovu implementaciju neko mora kontrolisati.

– Činjenica je da je u Sarajevu prisutno najveće poštivanje mjera, to vidimo po nošenju maski, dok čim odemo van grada to se niti poštuje niti kontroliše i da je situacija po nama vrlo ozbiljna. Ne mislimo ići u dalje restrikcije, ali molimo sve vlade i MUP-ve i inspekcije da počnu vršiti jači nadzor nad provođenjem mjera. S druge strane, odgovor na pitanje da li će biti zatvaranja je u sljedećem – ukoliko masovno budemo kršili mjere postoji šansa da dođemo u situaciju da zdravstveni sistem neće moći primiti bolesne, imat ćemo veliki broj mrtvih i onda bi to dolazilo u obzir, ali to je mjera koju bismo donijeli s Vladom FBiH jer je to vrlo složeno pitanje svih sektora i ekonomije i prevazilazi naše ovlasti, poručio je Čerkez.

Kada su u pitanju vakcine protiv sezonske gripe, istakao je kako su sve procedure završili i da su sada “u rukama” proizvođača i dostavljača, ali da je očekuju do kraja ovog mjeseca.

Autor: Source.ba