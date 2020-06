Čerkez: Svima onima koji ne budu poštovali mjere prijeti zatvor

Naglasio je kako misli da je situacija i dalje stabilna, ali pozvao na to da se mjere poštuju

Pomoćnik direktora Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez kazao je kako su donijeli mjeru kojom se od inspekcija i MUP-ova traži pojačan nadzor te su ih pozvali da djeluju po krivičnom zakonu koji za ugrožavanje javnog zdravlja predviđa i zatvorsku kaznu. Naglasio je kako misli da je situacija i dalje stabilna, ali pozvao na to da se mjere poštuju.

Podsjetio je kako su u petak donijeli određene mjere spram epidemiološke situacije u FBiH s ciljem da primarno zaštite starije građane, te podsjetio na mjeru o radu ugostiteljskih objekata do ponoći.

– Ta mjera je donesena radi noćnih i disko klubova. Većina tih objekata radi u malo neuslovnim prostorima, nemaju adekvatnu ventilaciju i slično. Nakon ponoći su ljudi malo veseliji i popuštanje koncetracije bi dovelo do situacije da imamo veliki broj ljudi na jednom prostoru. Disko klubovima i noćnim klubovima smo omogućili da rade kao kafići. Savjetujemo i da se okupljanja od do 100 ljudi u zatvorenom i do 300 na otvorenom prostoru reduciraju. Idemo s tim da smanjujemo rizik jer je evidentno da imamo porast zadnjih dana i nije dobro da idemo u dalje povećanje broja oboljelih – rekao je Čerkez.

Apelirao je na kantone da se uključe u inspekcijske nadzore i duge službe kazavši kako one trebaju djelovati proaktivno, a ne da čekaju da ih neko pozove.

– Krizni štabovi kantona sada moraju gledati da li je potrebno da donesu nešto restriktivnije mjere – rekao je Čerkez.

Na pitanje kako komentira organizovane događaja u pojedinim mjestima gdje bilo i nekoliko stotina pa i hiljada ljudi, rekao je da treba pitati krizne štabove tih kantona kako su to dopustili.

– Svako ima svoju odgovornost, to su ogromni rizici koji nam ne trebaju. Zbog takvih rizika nama su danas zatvorene granice. Svi smo očekivali porast koji je normalan i ako gledamo realno, nije bilo potrebe za takvim mjerama koje su za BiH uvele države okolo. Mi smo imali izvrstan odgovor, bilježimo rast ali kontroliramo. Stanje u BiH je značajno stabilnije nego u nekim evropskim zemljama. Nije bilo potrebe za restriktivnim mjerama za BiH. Nikada nismo htjeli stigmatizirati nijednu zemlji iako je kod nas većinom virus uvezen – rekao je Čerkez.

Govoreći o načinu testiranja u BiH, rekao je da da oba entiteta rade u skladu s onim kako Svjetska zdravstvena organizacija traži te da su svi rezultati koji se unose i objave tačni.

