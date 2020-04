Čerkez: Rano je za ublažavanje mjera, razmatramo kako skratiti karanten

SARAJEVO, (Patria) – Goran Čerkez, član Krizog štaba Federalnog ministarstva zdravstva kazao je da je broj oboljelih još uvijek zadovoljavajući, a zahvaljujući mjerama koje su poduzete.

„Ako prekinemo poštovati sve ono što smo radili, situacija će se pogoršati. U narednih sedam do 10 dana vidjet ćemo hoćemo li imati novooboljelih i šta je ostavio period od pet dana kada je omogućeno starijim od 65 da izađu i uzmu svoje penzije. Mi se nadamo da nećemo imati većih problema“, kazao je Čerkez.

On je istakao da je još uvijek rano govoriti o mjerama popuštanja.

„Mi pratimo i region i evropske zemlje kako će to raditi. I kako je rekao direktor WHO važno je da to ide lagano i usklađeno sa epidemiološkom situacijom, da se niko ne dovodi u rizike. Primjetili smo da određeni broj građana krši preporuke. Pozvao bih one koji to vide da prijave takve ljude. Ne bi bilo dobro da pooštrovamo mjere zbog nekolicine građana koje treba sankcionirati“, kazao je Čerkez.

Na pitanje medija o sve većem broju zdravstvenih radnika na bolovanju i da li će se vršiti kontrole, Čerkez je kazao da bi se on radije zahvalio onima koji su u posljednje vrijeme 24 sata bili na usluzi pacijentima.

„U FBiH smo imali preko 30.000 ljudi koji su bili u samoizolaciji, svi ti ljudi su praćeni i kontrolirani upravo od zdravstvenih radnika i ja bih se njima zahvalio. Poslodavac je taj koji kontroliše bolovanje i kontrola ZZO u skladu sa zakonom o zdravstvenom osiguranju. Mehanizmi postoje i treba ih primjeniti“, kazao je Čerkez.

Na pitanje o 28-dnevnom karantinu, Čerkez je istakao da se prate preporuke ali i da je to zakonska obaveza prema članu 46 Zakona o zaštiti osoba od zaraznih bolesti.

„Mi razmatramo i druge mogućnosti kako bismo pokušali skratiti taj karanten“.

Kada je riječ o smrtnosti ona u BiH sada iznosi 4 posto, dok je u Wuhanu bila 2,3%, a u Italiji i Španiji 10 odnosno 11 posto.

„Vrlo je rano da govorimo o kompletnoj statistici, jer trebamo biti strpljivi i sačkati kraj i vidjeti koja je smrtnost u BiH. Najvažniji smo zadatak uradili i smanjili udar na zdravstveni sistem“, kazao je on dodavši da je dnevni kapacitet laboratorija do 800 testova, ali da postoje i drugi kapaciteti koji se mogu uključiti.

Na pitanje o hitnim operacijama koje se odbijaju zbog koronavirusa, Čerkez je kazao da nijedan zakon nije suspendovan i da se obavljaju hitne operacije. Odluku o tome donose medicinske ustanove na osnovu medicinske dokumentacije.

Čerkez je odgovorio i na pitanje Patrije kome se građani trebaju obratiti kada im se odbije pružiti zdravstvena usluga.

„Mogu se uputiti samom rukovodstvu zdravstvene ustanove, ukoliko govorimo o urgentnim stanjima takva stanja nisu nigdje odbijana, koliko mi imamo informacije. Zdravstvena zaštita nije suspendovana, mogu se javiti kriznim štabovima, sudovima, menadžmentima zdravstvenih ustanova“, kazao je pomoćnik federalnog ministra zdravstva.

Na pitanje Patrije šta je u ovom trenutku potrebno zdravstvu u FBiH, Čerkez je kazao da se oprema kontinuirano nabavlja.

„Mi smo u fazi da je došao i određeni broj respiratora, dobili smo 40.000 maski, očekujemo dodatnu pomoć preko Civilne zaštite na osnovu naših zahtjeva. Očekujemo 100 respiratora. Sa ovim brojem slučajeva s trenutnim kapacitetima možemo da obezbijedimo zdravstvenu zaštitu“, kazao je.

Autor: Patria