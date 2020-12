Čerkez: Mjere još uvijek na snazi, ne znam da li će se mijenjati ili ne

Pomalo nevjerovatno zvuči informacija kako će u jeku pandemije korona virusa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine (BiH), Sarajevu, biti organizovan doček Nove godine u pojedinim ugostiteljskim objektima. Ali je istinita, piše Radio Slobodna Evropa.

Pandemija korona virusa, zaustavila je novogodišnju euforiju u BiH. Nema praznične atmosfere kao prethodnih godina, no neki hoteli i klubovi odlučili su organizovati svečani doček 2021. godine, uz živu muziku i gala večere, prije svega za goste koji su smješteni u njihovim objektima.

Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravlja Federacije i član kriznog štaba, na pitanje RSE da li je hotelima dozvoljeno organizovati doček Nove Godine kaže da ne zna ko im je to dozvolio.

“To nije moja stvar, ko je njima dozvolio i ostale stvari. Vi znate da su mjere još uvijek na snazi. Da li će se mijenjati ili ne, još uvijek ne znam, ali najvjerojatnije neće”, dodaje on.

Na pitanje da li će zbog pandemije zabraniti organizovane proslave Nove Godine u hotelima i klubovima, Čerkez odgovara kako Krizni štab to ne može zabraniti.

“Imaju ministarstva unutrašnjih poslova, imaju inspekcije. Na pogrešnoj ste adresi. Mi donosimo mjere, mjere imamo na snazi, nismo nove donijeli. To je to. Za Novu Godinu još ništa nismo raspravljali. Javno smo rekli da je velika vjerovatnoća da će iste mjere biti produžene. I tu smo sve završili. Nikome saglasnost nismo davali. Ko radi, radi, to je njihov problem”, navodi Čerkez.

Integralni tekst pročitajte na portalu Radija Slobodna Evropa.

Autor: N1