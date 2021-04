Čerkez: Htjelo se dokazati da država ne funkcioniše, ne nabavlja ni Bavarska vakcine

Izigrani smo, rekli su da COVAX nije dobio vakcine jer su ih povukle bogate zemlje, otkrio je sinoć za N1 Goran Čerkez.

Pomoćnik Federalnog ministra zdravstva kazao je kako su imali preveliku vjeru u COVAX mehanizam iza kojeg su bile WHO i GAVI, ali nisu uspjeli nabaviti vakcine.



Odgovarajući na pitanje da li je problem s nabavkom vakcina u BiH tu da bi se dokazalo da ova država ne može funkcionisati, kazao je “mislim da da”.

“Ljudi iz WHO su dali ogromne napore da se taj mehanizam pokrene, ali povlačenje 85 posto vakcina u 10 zemalja svijeta, u jednom trenutku zatvaranje SAD-a nakon izbora Joea Bidena koji je uveo Act of Defenece na snagu da može zabrantii bilo kojeg trenutka izvoz vakcina ili komponenta koje služe za vakcinu, dovela je do teške situacije. Vjerovali smo i pokušali slijediti put EU da nabavljamo vakcine koje su prošle EMA-u. Srbija je napravila nešto, ja ne znam je li ona među prvim zemljama u svijetu, dva miliona ljudi vakicnisala jednom dozom, a 800.000 s dvije doze. To je uradio Izrael, Engleska ide u tom pravcu. Moramo biti svjesni geopolitike koja igra ulogu. Ne možemo žmiriti na te stvari, pozicioniranje, podrška Rusije, podrška Kine. S druge strane, to je proglašeno državnom tajnom u Srbiji. To vam omogućava centralni sistem – jedan čovjek. Treba im se zahvaliti za podršku koju su nam dali”, rekao je Čerkez.

Kazao je da je u Beogradu sreo mnogo kolega iz Hrvatske koja je u EU, što ga je iznenadilo.

Na pitanje je li problem s vakcinom tu da bi se dokazalo da ova država ne može funkcionisati kazao je :

“Ja mogu reći samo moje lično mišljenje – mislim da da. Mislim da ni mijenjanje određenih zakona, da su se promijenili možda bi se neke stvari mogle drugačije uraditi, da su upravo u tom smjeru tjeranje nabavke vakcina enetiteski. Možda griješim, govorim isključivo moj stav. I mislim da na ovaj način smo dali više fokusa na vakcine, a možda smo više fokusa trebali dati i razmisliti šta se ovim želi – da se kaže da nije potrebna država ili da država ne funkcionira”.

Govoreći o vakcinaciji ljudi iz BiH u Srbiji, Čerkez kaže:

”Ja sam to rekao kroz neke svoje komentare, to su nekako dva različita osjećaja. Ne živim u prošlosti i gledam budućnost, znam šta se desilo ovdje u ratu i znam šta je bilo. Znam ko je agresor. Bio sam jako sretan što je 20-25 hiljada ljudi dobilo mogućnost da dobije vakcinu jer su to ljudi koji žele da se spase od bolesti. S druge strane to izaziva jedno ogorčenje zašto mi nismo nabavili više. Posao nabavke vakcine nije moj posao. Mogu imati osjećaj i mišljenje, a nikako kao dio politike ili procesa koji treba nešto da odluči. Ova država je vjerovala čvrsto COVAX mehanizmu iza kojeg je stajala WHO. Da li smo se mogli boriti da u to vrijeme idemo na drugi način, vjerovatno jesmo, ali se očekivalo da država uradi svoj dio posla. Država je jedini nosilac međunarodnog subjektiviteta. Zamislite da jedna Bavarska nabavlja vakcine, jedna Lombardija u Italiji. Zna se ko je i čija je odgovornost. Naša je da procijenimo potrebe, količine, napravimo planove”, pojasnio je gost Pressinga.

Autor: Vijesti.ba