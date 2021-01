Čerkez: Federacija je spremna za primjenu vakcina i nabavku novih

U Sarajevu je danas predstavljen Plan vakcinacije protiv koronavirusa koji je jučer prihvatila Vlada FBiH, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo.

Prvi kontigent vakcina naručen je preko COVAX mehanizma, a riječ je o vakcinama Pfizera i BioNTecha koje su odobrene na području EU i u SAD.



Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez na konferenciji za novinare napravio je rekapitulaciju skoro godinu dana borbe protiv koronavirusa.



– U teškim vremenima pandemije, gdje su države svijeta bile jako dugo vremena pod lockdownom i imale jako velike probleme sa prijemom pacijenata u bolničke sisteme, s obzirom na broj oboljelih odnosno kritičnih pacijenata, BiH je ipak uspjela cijeli ovaj period nakon lockdowna ostati bez zatvaranja. Tako živimo i danas – govori Čerkez.



Tajna manje-više kontrolisane situacije je, kako je naveo, u znanju i posvećenosti ljudi iz oblasti javnog zdravstva i ljekara. Jako bitnom ocijenio je ulogu drugih sektora, a posebno MUP-ova i inspekcija, kao i građana koji su najvećim dijelom pratili predložene mjere.



– BiH je tokom trajanja pandemije i svih ovih mjera imala jako dobru podršku Vlade FBiH, dok su se mnoge druge zemlje suočavale sa političkim uticajima i miješanjem u donošenje odluka – poručio je Čerkez.



Krizni štab FBiH je, dodaje, blagovremeno predviđao potencijalne krize, poput vjerskih praznika, godišnjih odmora, zatim vraćanja sa odmora, početka školske godine, dolaska hladnih dana…



– I kultura higijene u BiH je na visokom nivou, a po istraživanju čak spada i među vodeće zemlje po osobnoj higijeni, pranju ruku, što je u ovom slučaju bilo jako važno – rekao je Čerkez.



Najveći problem sa brojem novozaraženih imali smo, podsjeća, 6. novembra, kada ih je registrovano više od 1.600. Do 13. januara, dodaje, taj broj pao je na 468.



– To govori da smo i taj najteži val uspjeli blagovremeno stopirati sa dvije-tri donesene mjere. Ključni pokazatelji govore da je danas stanje pod kontrolom – ocijenio je Čerkez, te dodao da se za sada ne planiraju nikakve dodatne mjere.



Mjere koje su bile na snazi proteklih dana jučer su produžene za još dvije sedmice, kaže Čerkez.



– Moram reći da je Vlada FBiH prvi put nakon presude Ustavnog suda razmatrala mjere i odlučila se da postupi po prijedlogu Kriznog štaba i produži mjere za 14 dana. To produženje počinje od nedjelje – kaže Čerkez.



Naglašava da je Federalno ministarstvo zdravstva obezbijedilo sve preduvjete za nabavku vakcina. Za ovu godinu, dodaje, u tu svrhu osigurano je 12+2 miliona KM, dok je za prošlu godinu bilo osigurano više od 12 miliona KM.



– BiH je kroz COVAX mehanizam, koji je trebao biti mehanizam solidarnosti, uplatila sva potrebna sredstva. Federacija BiH je spremna i za primjenu vakcina i za nabavku dodatnih – konstatovao je Čerkez.



Pojašnjava da su uplaćena sredstva za 800.000 doza vakcina za 400.000 stanovnika kroz COVAX mehanizam, dok se isti broj očekuje i kroz Joint mehanizam EU.



– Ova sredstva koja imamo sigurno da će moći biti i za puno više stanovnika, ukoliko se opredijelimo i za neke druge vakcine koje će do konca januara biti registrirane. Tu prije svega mislim na AstraZenecu, koja sa cijenom i hladnim lancem sigurno spada u vakcine koje bi mogle biti u primjeni – dodao je Čerkez.



O usvojenom Planu vakcinacije potom je govorio direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar.



Plan vakcinacije, kako je rekao, postoji već duži vremenski period. Radi se o trećoj verziji plana koja je u proteklom periodu doživjela manje izmjene.



– Cilj ovog dokumenta je pružiti okvir za vakcinisanje protiv covida19, radi očuvanja javnog zdravlja i ostvarenja optimalnog upravljanja krizom covida19 kroz vakcinaciju populacije – pojasnio je Pehar.



Napominje da će vakcine protiv korone biti besplatne i dobrovoljne za sve građane. Provođenje vakcinacije bazirat će se na principima jednakosti, pravičnosti i solidarnosti prema najugroženijim.



S Planom su upoznati i kantonalni zavodi za javno zdravstvo na sastanku koji je održan 18. decembra prošle godine, nakon kojeg su formirani operativni timovi počeli da rade popise ljudi koji se trebaju vakcinisati.



– U Planu je naveden zakonski okvir i definirane su uloge svih nivoa vlasti. Primarni cilj plana je smanjiti morbiditet i mortalitet koji se može dovesti u vezu sa covidom19 i smanjiti prenos covida19 među građanima, te na taj način očuvati funkcionalnost našeg društva – navodi Pehar.



U prioritetne skupine za vakcinaciju, ističe Pehar, spadaju zdravstveni djelatnici i drugo zdravstveno osoblje, štićenici socijalnih ustanova za starije osobe (osobe preko 65 godina kao i djelatnici koji rade u tim ustanovama), zatim osobe sa hroničnim oboljenjima, te osobe zaposlene u značajnijim javnim službama.



– Za utorak je zakazan sastanak sa predstavnicima operativnih timova kantonalnih zavoda, na kojem će biti formiran i odbor za koordinaciju. Nastojat ćemo dogovoriti detaljnije procedure procesa vakcinacije – dodao je Pehar.

