Čerkez: Došlo je do značajnog pogoršanja situacije, u kafanama je bilo i po 200 ljudi

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je danas pres konferenciju. Kako je na samom početku rekao član Kriznog štaba Sanjin Musa povećana je incidenca u Federaciji.

– Kada spustite gard, virus pronalazi put do organizma. Rezultat je povećan broj hospitaliziranih, postoji povećan rizik o povećanju oboljelih. Neophodno je da cjelokupno stanovništvo poštuje mjere, drži distance, nosi maske, izbjegava okupljanja… – rekao je Musa.

Produžene postojeće mjere

Član Kriznog štaba Teufik Goletić rekao je da je UNDP potvrdio nabavku hemikalija i potrošnog materijala za laboratorije za potrebe sekvenciranja.

Goran Čerkez je rekao da se u posljednje tri sedmice došlo do značajnog pogoršanja situacije posebno u Kantonu Sarajevo.

– U Kantonu Sarajevo je to 4 do 5 puta više nego u idućem kantonu. Drugi kanton je Tuzlanski. Mjere su se dugo poštovale, ali nažalost, u posljednje vrijeme je došlo do drastičnog nepoštivanje mjera. Donijeli smo nove mjere, odnosno, produžili smo postojeće mjere. Sa ovim mjerama smo spriječili val u novembru, kada smo imali najveći broj oboljelih. Smatramo da ukoliko se te mjere poštuju, onda se može i poboljšati situacija. Očekujemo da kantoni donesu restriktivnije mjere – rekao je Čerkez.

Jedini spas je u pridržavanju mjera

Dodao je da je važno da je bilo veliki broj ljudi koji su kršili mjere.

– Imali smo situacije da je u kafanama bilo i po 200 ljudi. Dolazimo u situaciju da ćemo morati razmišljati i značajnim restrikcijama i da li ćemo zatvoriti kafane. Donošenje restriktivnih mjera ima našu podršku. Bilo je dosta zahtjeva za popuštanje mjera. Nismo popustili upravo radi trenutne situacije. Virus se jako brzo širi i jedini spas nam je u pridržavanju mjera – rekao je Čerkez.

