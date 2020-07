Čerkez: Ako se ovako nastavi imat ćemo španski scenario

Ukoliko se ovako nastavimo ponašati kada je u pitanju poštivanje mjera za suzbijanje pandemije koronavirusa prijeti nam španski scenarij – rekao je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez u toku online sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Čerkez je naglasio da je potrebno konstantno kontroliranje provedbi mjera, ali da se to u FBiH ne radi na adekvatan način.



– Sve mjere smo donijeli pravovremeni da ne bismo imali širenje virusa kao što je slučaj danas kada je stanje veoma loše. Mjere smo donijeli dvije sedmice prije Hrvatske, a oni neke mjere tek danas uvode. To nam govori da smo sve pravovremeno uradili, a mjere koje smo donijeli nisu ugrozile ekonomiju, međutim danas se one ne poštuju – kazao je.



Upitao je “gdje je efikasnost, inspekcije, kantonalni MUP-ovi i kontrola mjera, te naglasio da ekonomija ne bi danas bila u tako teškom stanju da su se vršile kontrole mjera.



– Ako ovako nastavimo ponovo ćemo uvoditi restrikcije. S istoka imamo masovni priliv oboljelih, a o tome neko mora misliti. Bitno je i da učestvujemo u nabavci vakcina – zaključio je Čerkez.

Autor: Fena