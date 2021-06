Častan poraz hrabrih Zmajica od Francuske, u subotu borba za plasman na SP

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od favorizovane Francuske u četvrtfinalu Eurobasketa rezultatom 80:67

Nevjerovatnu partiju pružila je Jonquel Jones koja je oborila rekord broja skokova u historiji prvenstava Evrope – imala ih je večeras 23!

Zmajice u utakmicu otvorile serijom od 4:0, a dugo su čuvale prednost, koja je najviše iznosila pet poena. Tek u finišu perida Francuska je istopila tu prednost i poenima u zadnjoj sekundi prve četvrtine prvi put došla do prednosti na utakmici (18:16).

Jonquel Jones je nastavila sa fenomenalnom igrom i u drugom dijelu i držala Zmajice u utakmici. Naša reprezentacija nije dozvoljavala Francuskoj da dođe do ubjedljivije prednosti, a i u drugoj dionici su naše djevojke imale prednost.

Tek u samom finišu drugog perioda Zmajice su popustile i Francuska je iskoristila izgubljene lopte naših reprezentativki i otišla na osam poena prednosti (39:31). Jones je bila nevjerovatna u prvom dijelu kada je postigla je 19 poena uz 16 skokova.

U drugom poluvremenu Francuska je dosta ubrzala igru, a i dobro je zatvorila Jones, tako da je brzo došla do 16 poena prednosti. Ipak, ekipa Gorana Loje napravila je odličnu seriju i došla na samo pet poena zaostatka.

Tada je selektor Francuske pozvao timeout, nakon kojeg je ova reprezentacija ponovo zaigrala odlično i sa 16 poena ušla u posljednjih deset minuta. Jones je bila umorna u finišu susreta, jer je do tada vukla cijelu ekipu, a to su naše protivnice iskoristile i bez problema privele utakmicu kraju te došle do trijumfa.

BiH je igrala bez jedne od najboljih košarkašica, Marice Gajić, a Jones je utakmicu završila sa 29 poena i 23 skoka. Kod Frnacuskinja Gruda je ubacila 15 poena, baš kao i Hohannes.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu će igrati još jednu veoma važnu utakmicu bitnu za plasman na SP 2022 i to protiv selekcije Švedske.

Pobjednik tog duela osigurat će plasman u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine od 22. septembra do 1. oktobra održati u Australiji.

Taj susret će biti odigran u 12:00 ili 15:00 sati, a termin će biti određen naknadno.

Autor: Vijesti.ba