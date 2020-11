Bujica u italijanskom gradu nosi sve pred sobom (VIDEO)

Najmanje tri osobe izgubile su život u poplavama poslije obilnih kiša na istočnom dijelu Sardinije u Sredozemnom moru, rekli su italijanski zvaničnici.

U gradu Biti, u provinciji Nuoro, ulice su pretvorene u rijeke blata koje je prekrilo automobile i ispunilo podrume.

– Situacija u Biti je posebno dramatična. Obavijestio nas je gradonačelnik da su dvije osobe nastradale, a neki su nestali – rekao je regionalni vijećnik Đani Lampis novinarima.

Pedesetpetogodišnji farmer stradao je u klizištu, a devedesetogodišnjak u svom domu, javila je ANSA.

Službe za vanredne situacije i dalje tragaju za tijelom žene stare oko 90 godina.

Lampis je rekao da je crveni meteoalarm izdat zbog obilnih kiša koje će sutra pogoditi cijeli otok.

