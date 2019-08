Budite oprezni, vrijeme je opasno, moguće ljudske žrtve, ni noći neće biti ugodne

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 23, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 32 do 38 stepeni Celzijusa.

I drugog dana vikenda, u nedjelju, sunčano i vruće. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 28, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni.



Ugodnije neće biti ni navečer. Naime, očekuju se tropske noći s temperaturom oko 20 stepeni.



Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) je aktivirao narandžasti meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno u većem dijelu zemlje.



Kako su pojasnili iz FHMZ, prognozirane su neuobičajene vremenske prilike.



– Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informirajte o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela – objavljeno je na stranici FHMZ.



Sunčano i vruće bit će i početkom naredne sedmice. U ponedjeljak, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 40 stepeni Celzijusa.



U utorak, 13. avgusta, unčano. Tokom poslijepodneva postepen porast naoblake sa zapada što prema kraju dana ili u večernjim satima u Bosni može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Autor: Avaz