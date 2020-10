Brutalno nokautirao protivnika, a onda jednim gestom oduševio sve (VIDEO)

NA UFC Fight Nightu održanom u Abu Dabiju Džimi Krute (Jimmy Crute) je impresivno stigao do nove pobjede. Australski borac jednim od najbrutalnijih nokauta godine pobijedio je Litvanca Modestasa Bukauskasa. Borba je trajala samo dvije minute, a 24-godišnji Australac stigao je do 12. trijumfa u 13. okršaju u karijeri.

Dvije godine starijeg suparnika prvo je žestoko uzdrmao desnim krošeom iz kontre, zatim ga je pogodio aperkatom i dokrajčio na parteru.

Nakon brutalnog nokauta Krute je prvo sjeo uz ošamućenog suparnika kako bi se uvjerio da nije teže povrijeđen, a onda je preskočio ogradu i pozdravio Denu Vajta (Dana White), prvog čovjeka UFC-a.

