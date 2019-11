Brutalni nokaut: Li uspavao Đilespija, reakcija UFC-ove reporterke postala hit

Povratak u Kevina Lija (Lee) u laku kategoriju nakon neuspješnog izleta u velter čini se pravim potezom za ovog mladog borca.

Li je na UFC-u 244 za protivnika imao neporaženog do ovog eventa Gregora Đilespija (Gillespie).

Ono što će ostati upamćeno jeste brutalan nokaut kojim je Li uspavao Đilespija sredinom prve runde. Spektakularni “high-kick” je doslovno uspavao Đilespija.

Zanimljivo da je ovaj nokaut mnoge u publici prepao. Tako se na društvenim mrežama pojavio snimak i poznate reporterke UFC-a Megan Olivi, koja je borbu posmatrala uz sami kavez.

Njena reakcija nakon nokauta je u kratkom periodu postala hit na društvenim mrežama.

Pogledajte nokaut…

Megan Olivi's reaction to Kevin Lee vs Gregor Gillespie KNOCKOUT 😱😱😱😱😱😱😱



She just can't believe it@MeganOlivi #UFC244 pic.twitter.com/UGVaBbn2tQ