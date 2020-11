Broj mrtvih u Beču porastao na četiri, policija i dalje traga za jednim napadačem

Austrijski kancelar Sebastian Kurz nazvao je to gnusnim terorističkim napadom

Broj mrvih u seriji pucnjava u Beču porastao je na četiri, saopćila je policija. Među žrtvama napada su dva muškarca i jedna žena. Osim toga ubijen je jedan napadač.

Austrijska policija i dalje traga za najmanje jednim osumnjičenim nakon višestrukog napada oružjem u glavnom gradu Beču.

Još 15 drugih ljudi ranjeno je – od kojih nekoliko teže – nakon što je nekoliko naoružanih ljudi otvorilo vatru na šest različitih lokacija u centru grada u ponedjeljak navečer.

Jednog osumnjičenog policija je ubila, a drugog uhapsila, rekli su zvaničnici.

Austrijski kancelar Sebastian Kurz nazvao je to gnusnim terorističkim napadom.

Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer rekao je da je barem jedan “teško naoružan i opasan” i dalje na slobodi. Pozvao je ljude da izbjegavaju centar Beča.

Pucnjava se dogodila samo nekoliko sati prije nego što je Austrija uvela nova nacionalna ograničenja kako bi pokušala zaustaviti rastući broj slučajeva koronavirusa. Mnogi su ljudi uživali u barovima i restoranima prije nego što su se zatvorili u ponoć.

Evropski lideri najoštrije su osudili pucnjavu.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh