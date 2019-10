“Britanija napušta Evropsku uniju do 31. oktobra”

“Bregzit” će se dogoditi 31. oktobra, poručio je britanski ministar zadužen za pripremnu koordinaciju u slučaju “Bregzita” bez dogovora Michael Gove, iako su poslanici prisilili premijera Borisa Johnsona da zatraži odgađanje.

“Mi napuštamo EU do 31. oktobra, mi za to imamo i sredstva i mogućnosti”, rekao je Gove za “Sky news”.



On je dodao da je pismo poslato, jer je tako zahtijevao parlament.



“Ali, parlament ne može promijeniti stav premijera, niti politiku Vlade, niti našu riješenost”, istakao je Gove.

