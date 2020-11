Božinović o migrantima: Nelegalno prelaze granice

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović komentirao je izvještaje njemačkog lista „Der Spiegel“ o tome da hrvatska policija zlostavlja migrante i protjeruje iz u BiH.

Za snimke ugledni list kaže da potvrđuje da se hrvatska policija brutalno odnosi prema migrantima.

– Mi ćemo, iako je snimka već analizirana, nastaviti s provjerama svih takvih navoda. Međutim, puno puta smo izvještavali o tome da se radi o ljudima kojima ne pada na pamet ući u RH preko graničnog prijelaza, ne spadaju u ugrožene izbjegličke skupine. To su uglavnom mladi muškarci bez obitelji koji organizirano i nezakonito ulaze u RH – rekao je Božinović.

Dodao je da svakodnevno iz BiH dolaze izvještaji o sukobima, ubistvima migranata, o tome koliko su aktivne kriminalne skupine koje rade na njihovom prebacivanju u EU.

Objasnio je i kako funkcionira odbrana državne granice.

– Postavi se policija, oni se uglavnom vrate kad vide policiju, neki i prođu jer je to ipak najduža vanjska kopnena granica EU. Ukoliko oni prođu do zemalja EU, napadaju nas da ne štitimo dobro granicu, a ukoliko ne prođu suočavamo se sa ovakvim napadima da mi vršimo nasilje. To dolazi i od nevladinih organizacija koje djeluju u BiH – rekao je Božinović.

Autor: Avaz.ba