Borrell pred Tegeltijom: Glorifikaciji zločinaca nema mjesta u EU

Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije Josep Borrell upozorio je vlasti Bosne i Hercegovine da ako žele postati dio EU moraju poštovati uslove članstva a to su poštivanje odluka Evropskog suda za ljudska prava, funkcionalnost institucija, ali i uvažavanje međunarodnih presuda, kao što je presuda za genocid u Srebrenici. Borell je rekao da glorifikaciji ratnih zločinaca i pokušaji revidiranja historije nemaju mjesta u Evropskoj uniji.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, sastao se danas u Briselu sa Josepom Borrellom, a na pres-konferenciji nakon sastanka Borell je poručio kako negatorima genocida i presuda Tribunala nema mjesta u EU.

“Očekujem da BiH do maksimuma iskoristi mjesece pred nama i da pokaže da ozbiljno shvata svoju integraciju u EU. to podrazumijeva ozbiljne reforme, diskusiju o izbornoj reformi, da se poštuju uslovi članstva u EU, a to traži poštivanje odluka Suda za ljudska prava, funkcionalnost institucija, te da su u stanju da djelotvorno učestvuju u procesu odlučivanja u EU”, rekao je Borrell.

“Prije dva dana smo odali poštu žrtvama genocida u Srebrenici, to nas podsjeća na potrebu za pomirenjem i da idemo naprijed. Srebrenica je međunarodno priznat genocid, to je jedna od najmračnijih tačaka moderne historije Evrope, to je mrlja u kolektivnoj svijesti onih koji su učestvovali u njemu i onih koji to nisu spriječili”, istakao je Borrell.

“Pokušaj revidiranja historije, glorifikacija ratnih zločinaca – tome nema mjesta u Evropi, to se neće tolerisati”, poručio je Borrell na pres-konferenciji pred Zoranom Tegeltijom.

Borrell je naglasio da svi akteri u BiH moraju prevazići secesionisitčke politike iz prošlosti, da se mora okončati glorifikacija ratnih zločinaca, i da se poštuju sve presude međunarodnih sudova.

Autor: N1