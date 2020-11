Borrell: Nema nikakve lekcije i pridike za bilo koga, budućnost BiH je u EU

Borrell se zahvalio članovima članovima Predsjedništva BiH na iskrenom i otvorenom razgovoru o sadašnjoj situaciji i budućoj perspektivi BiH na njenom evropskom putu

Članovi Predsjedništva BiH i visoki prestavnik za sigurnosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije Josep Borrell održali su press konferenciju nakon sastanka u Predsjedništvu BiH.

Šefik Džaferović kazao je da je Borrell svojim dolaskom dao značaj današnjem datumu.

“Danas smo razgovarali o mnogim temama, ali je neupitno da je perspektiva BiH članstvo u EU. Imamo podršku Evropske komisije, do nas je da analiziramo prioritete. Ja se nadam da ćemo raditi na realizaciji svih 14 tačaka iz mišljenja Evropske komisije”.

Željko Komšić zahvalio se na dolasku Borrella na današnji važan dan.

“Ovo nije protokolarna posjeta. Nastavili smo razgovore iz Brisela. Posjeta potvrđuje da EU stoji iza napretka Bosne i Hercegovine, pruža pomoć i u trenutnim situacijama, ali i generalno na našem putu ka EU”, kazao je Komšić u kratkom obraćanju.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je da RS već 20 godina obilježava dan Dejtonskog mirovnog sporazuma kao svoj državni praznik.

“I to je već dugo godina neradni dan što nije slučaj u FBiH. Konsenzus oko EU svakao postoji. Zamolili smo vas da učinite sve da BiH dobije status kandidata. Zahvalni smo EU za pomoć u okvoru Covid-a i pandemije. Mi smo dio zajedničkog projekta nabavke vakcine mada pokušavamo da to učinimo i na drugi način. Mislimo da bi trebali da zaustavimo ovu pošast i da počinjemo da radimo i smanjujemo negativne efekte na naš razvoj. Mi smo izgubili ogromne prihode i treba nam novi put i paket pomoći kroz nekoliko narednih mjeseci.

Ukoliko ne budemo rješavali ekonomske posljedice one će se odraziti na sve. Sve zemlje EU su usmjerene na pomoć. Ovo je danas dan kada je parafiran Dejtonski mirovnih sporazum, on je potpisan u Parizu i važno je da on potpisan u jendoj evropskoj zemlji. Važne zemlje su učestvovole u kreiranju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ne treba zanemariti ulogu Srbije i Hrvatske, a da su entiteti pa i Republika Srpska potpisali svih 11 aneksa Dejtonskog sporazuma i potvrdili svoju verifikaciju.

Borrell se zahvalio članovima članovima Predsjedništva BiH na iskrenom i otvorenom razgovoru o sadašnjoj situaciji i budućoj perspektivi BiH na njenom evropskom putu.

“Ovo je važan historijski dan za BiH ali i za Evropu. Rat, opsada Sarajeva sve su to stvari kojih se itekako sjećam. Vojne snage Španije bile su angažovane na pomoć Sarajlijama i ja se tih dana dobro sjećam.

Danas obilježavamo obljetnicu Dejtona, da odamo počast i sjetimo se žrtava i svih onih koji su radili i nastavljaju raditi u pravcu pomirenja. Pozdravljam zajedničku izjavu Predsjedništva povodom 25. godišnjice Dejtona. Meni bi bilo zadovoljstvo da sam imao priliku prisustvovati jednoj zajedničkoj komemoraciji za sve žrtve. Zašto to naglašavam. Pomirenje je sastavni dio 14 ključnih prioriteta. Pošlost moramo uvažavati ali se istovremeno moramo okrenuti budućnosti. Razgovarali smo o nekim iskoracima. Još jednom potvrđujem podršku koju iskazujemo naporima BiH na njenom putu ka EU. Budućnost ove zemlje je evropska. Nema nikakve lekcije i pridike za bilo koga. Ja i sam dolazim iz zemlje koja je prošla užas građanskog rata, mi smo se toliko zabavili ispunjavanjem svih uslova za članstvo da je pomirenje nekako došlo kao neka kolateralna posljedica ovih zajedničkih napora. EU je već sada vodeći ekonomski i svaki drugi partner za ovu zemlju. Nama je bilo zadovoljstvo da pružimo ruku podrške. Sada je na domaćim vlastim da intenziviraju napore i ostvare iskorake i rezultate po reformama i dovesti zemlju korak bliže EU. Status kandidata će biti onda kada se bude ostvario napredak po svih 14 tačaka iz Mišljenje EK”, kazao je Borrell.

Dodao je i da većina građana želi u Evropsku uniju.

“Koristim priiku da građanima čestitam 25. godišnjicu mira, pored svih poteškoća i problema čestitam im na 25 godina mira i čestitam im na inspirativnoj izdržljivosti”, kazao je Borrell.

Autor: Patria