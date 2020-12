Boris Johnson će vakcinu primiti na televiziji?

Britanski premijer Boris Johnson mogao bi primiti vakcinu protiv koronavirusa uživo na televiziji, rekla je Allegra Stratton, njegova sekretarica za medije.

Bivša novinarka je ostavila otvorenu ovu mogućnost kao način da ljude uvjere u efikasnost vakcine proizvođača Pfizer&BioNTech koju je jučer odobrila i Velika Britanija, a prve doze će se primijeniti sljedeće sedmice.

Premijer želi na ovaj način potaknuti ljude da se vakcinišu i suprotstaviti se dezinformacijama o vakcinama.

Svi znamo karakter premijera, mislim da to ne bi bilo nešto što bi on odbio. Isto tako znamo i da se ne bi vakcinisao ukoliko je to potrebnije rizičnim skupinama ljudi”, kazala je Stratton.

Podsjetimo, britanski premijer je i sam bio zaražen koronavirusom u aprilu, kada je bio i hospitaliziran. Na posao se vratio nakon 22 dana liječenja od korone.

