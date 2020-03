Boris Džonson pozitivan na virus korona

Premijer Velike Britanije Boris Džonson pozitivan je na koronavirus.

On je na Twitter-u danas objavio da ima blage simptome i da će biti u samoizolaciji.

Kako je dodao, i dalje će, putem video konferencija, predvoditi Vladu u borbi protiv virusa.

Prema posljednjim informacijama sa Worldometersa, u Velikoj Britaniji je novim koronavirusom inficirano ukupno 11.658 osoba, a od komplikacija uzrokovanih tom bolešću preminulo je njih 578.

Please join me for an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/QSlIOIaYsF