Boris Džonson objavio video: Opisao što se događalo u bolnici

Boris Džonson (Johnson) napustio je bolnicu nakon što je prošle sedmice završio na intenzivnoj njezi zbog komplikacija uzrokovanih koronavirusom.

On je hospitaliziran je prošle sedmice zbog povišene temperature i simptoma Covida-19 koji su trajali desetak dana. U bolnici je proveo tri dana na intenzivnom odjelu nakon što mu se stanje po prijemu u bolnicu “St. Thomas” pogoršalo te je primao kisik.

U četvrtak je prebačen na obični odjel, a nije poznato kad će se vratiti na posao. Jučer poslijepodne se obratio putem Twittera.

– Danas sam napustio bolnicu nakon sedam dana u kojem mi je NHS spasio život, to nije upitn – kaže Džonson

Prvo je zahvalio svima u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog, kako je kazao, žrtve koju rade u borbi s koronavirusom. Pozvao ih je na nastavak borbe protiv koronavirusa.

– Ako možemo spriječiti da NHS bude prenatrpan bolesnima, onda ne možemo izgubiti. U zadnjih sedam dana vidio sam pod kojim su pritiskom bolnice. Vidio sam hrabrost, ne samo u ljekarima i sestrama, nego u svima – rekao je britanski premijer.

Rekao je da ti ljudi dolaze na posao i riskiraju zarazu smrtonosnim virusom. Zahvalio je svim ljekarima i medicinskim sestrama i braći, posebno istaknuvši Dženi (Jenny) s Novog Zelanda i Luisa iz Portugala koji su, rekao je, uz njega bili 48 sati “u kojima su stvari mogle krenuti bilo kojim smjerom”.

– Razlog zbog kojeg je moje tijelo počelo dobivati dovoljno kisika je to što su u svakome trenutku dana i noći bili ondje, razmišljali, poduzimali mjere koje su mi trebale. Pobijedit ćemo koronavirus i pobijedit ćemo ga zajedno – poručio je premijer Britancima.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5