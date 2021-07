Borba trajala svega pet minuta: Poirier ostvario trijumf nakon što je McGregor povrijedio nogu

Pomalo gorak osjećaj ostao je svima koji su sinoć pratili glavnu borbu UFC 264 priredbe u Las Vegasu između Dustina Poiriera i Conora McGregora, uprkos sjajnih pet minuta borbe između dva vrhunska i izuzetno atraktivna borca.

Nažalost, sve je trajalo samo pet minuta zbog onoga što nikako ne volimo vidjeti kao razlog prekida borbe. Conor McGregor u samoj je završnici prve runde doživio povredu noge zbog koje nije bio u stanju nastaviti te je tako pobjeda pripala Dustinu Poirieru za kojeg se mora priznati kako je većinu prve runde bio dominantan borac.

Conorova zadnja, stajaća noga, jednostavno se izokrenula. Nebitno je li riječ o lomu kosti ili teškoj povreda zgloba, bila je to nešto nakon čega nije bio u stanju nastaviti, zapravo pitanje je kad će moći normalno hodati.

Poirier je proslavio pobjedu uz komentar kako ne vidi problem u svojoj pobjedi te da je do povrede došlo zahvaljujući njegovim uspješnim blokadama low kickova. Conor se s tim nije složio i ljutito je s poda oktagona Dustinu poručio da ovo nije gotovo. No, prvo ćemo vidjeti koliko će trajati njegov oporavak i kakva će biti motivacija za nastavak karijere.

Poirier se sad može, poprilično bogatiji nego što je bio prije borbe, pripremati za ono što sam navodi kao svoju najveću ambiciju. Borit će se za titulu UFC prvaka, po drugi put u svojoj karijeri.

Jesen ove godine djeluje kao termin borbe protiv Charlesa Oliveire, borbe koja neće uz sebe imati ovakvu pompu, ali će bez sumnje biti jednako uzbudljiva.

Sunaslovna borba ovog programa donijela je pobjedu Gilbertu Burnsu protiv Stephena Thompsona i to tako što je “Durinho” uspio provesti svoju taktiku. Dok je borba viđena na nogama, Thompson je bio bolji, no previše pasivan za nešto više. Zato je Burns bio konkretan u svojim ulascima u rušenje, gdje mu je po jedno u prvoj i trećoj rundi upalilo dovoljno rano da bi imao vremena dovoljno zadržati kontrolu da bi osigurao pobjedu po mišljenju sudaca. Thompson je bio bolji u drugoj rundi, no nije mu to bilo dovoljno i sad je jasno da će ovaj 38-godišnjak teško do novog napada na titulu. Što se tiče Burnsa, on je svojom izvedbom osigurao ostanak na drugom mjestu poretka izazivača.

Jedini teškaški okršaj ovog programa pripao je Taiju Tuivasi i to uz najbrži prekid priredbe. Ali, u 67 sekundi uspjelo se vidjeti puno toga. Zapravo, Tuivasa je bio prvi borac koji se našao uzdrman, nakon što je Greg Hardy pogodio šakom točno u čelo. Kako se Australac zaljuljao na nogama, tako je Hardy vidio svoju priliku i nekontrolirano krenuo prema naprijed. Tuivasa je to primijetio i dočekao ga na lijevi kroše. Udarac je sjeo točno u bradu, a Hardy je završio na podu, gdje je prekid došao nakon još nekoliko udaraca.

