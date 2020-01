Bolje da nije: Otišla u salon da uradi obrve, pa se žestoko pokajala…

Žena koja je skoro ostala bez obrva svoj je problem pokušala riješiti tehnikom japanskog iscrtavanja obrva, ali je požalila zbog ove odluke.

Naime, radi se o trajnom tetoviranju obrva kojem se podvrgavaju žene koje imaju rijetke obrve ili su nezadovoljne njihovim oblikom.

Shannon Bozell iz američkog Kalamazooa podvrgnula se takvom zahvatu, ali je završila s obrvama koje su joj, kako tvrdi, “uništile lice”.

Na Facebooku je podijelila fotografije obrva i opisala šta se dogodilo.

“Sje*** mi je lice, skrivam se otkako imam ove obrve. Prvo nisam uopće imala obrve (previše čupanja u mojim dvadesetima), a sad imam najveće i najružnije obrve u gradu. Objavljujem ovo da upozorim ljude. Nisam puno pitala dok je to radila misleći da je će oblik prilagoditi obliku mog lica. Učite iz moje greške”, napisala je.

Dodala je kako se vratila kod te kozmetičarke tražeći popravak, ali je završila s još gorim rezultatom.

“Tri dana nakon početka ove noćne more vratila sam se u salon kako bi im promijenila oblik. Nakon toga sam dobila infekciju, još uvijek imam ožiljke za čije ću sad uklanjanje morati dodatno platiti. Nekoliko sam puta tražila povrat novca, ali ona to odbija. Htjela bi otići na nove popravke, ali nema šanse da toj ženi više pustim da me takne”, zaključila je.

Autor: Bhdijaspora.net