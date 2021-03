Blinken pisao Vučiću: Srbija ima centralnu ulogu na Balkanu

Izlazeći iz okvira uobičajenih protokola, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken poslao je pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kome je ispod zvaničnog, otkucanog dijela, svojeručno dopisao i posebnu poruku.

– Sasvim se sjećam naših dobrih razgovora i radujem se njihovom obnavljanju – napisao je Blinken hemijskom olovkom na kraju pisma, koje je poslato 23. februara i kojim on predsjedniku Vučiću zahvaljuje na čestitkama za imenovanje na mjesto državnog sekretara SAD, pišu Novosti.rs.



Da mu je stiglo pismo od Blinkena, predsjednik Vučić je otkrio preksinoć, ocijenivši da je “ne računajući priču o međusobnom priznavanju sa Kosovom”, po svim ostalim aspektima poruka “sadržajna i dobra”, na čemu je Blinkenu zahvalio.



– Ja sam njemu čestitao na postavljaju na važnu funkciju u SAD i vjerujem da se i on prisjetio naše saradnje. Čak je i svojom rukom potpisao nešto, tako da je to važna vijest – rekao je Vučić.

Uloga Srbije u regionu

U svom pismu Blinken je istakao da Srbija ima centralnu i neizostavnu ulogu u promociji stabilnosti na zapadnom Balkanu i obezbijeđivanju prosperitetne budućnosti cijelog regiona. Također, on navodi da 2021. godina predstavlja važno dostignuće za zajedničku istoriju dvije zemlje, s obzirom na to da se navršava 140 godina od uspostavljanja formalnih međusobnih odnosa.

– Tokom godina bili smo snažni partneri i saveznici u dva svjetska rata. Dijelimo zajedničke heroje naših kultura kao što su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, kao i umjetnike, sportiste, muzičare i mnogobrojne javne službenike. Trudimo se da nadogradimo ove veze dok svi radimo zajedno na prevazilaženju pandemije koronavirusa. SAD su posvećene našem dugogodišnjem partnerstvu – poručio je Blinken.

Spremnost na kompromis

Blinken je u pismu Vučiću ponovio dobro poznate stavove Vašingtona – da dijele viziju stabilne, prosperitetne i demokratske Srbije na putu ka članstvu u EU, kao i da je cilj SAD da vide postignut sveobuhvatan sporazum između “Srbije i Kosova fokusiran na uzajamno priznavanje”.

– Ovo će zahtijevati fleksibilnost, razmišljanje unaprijed i spremnost svih strana na kompromis. Potpuna normalizacija odnosa unaprijedit će evropsku budućnost cijelog regiona. Pozdravljam kontinuirano liderstvo Srbije u regionalnim ekonomskim integracijama koje mogu dalje da podstiču zemlje zapadnog Balkana da primijene reforme neophodne za rast i prosperitet – navedeno je u pismu.

