Blinken novi državni sekretar SAD, dobro poznaje BiH

Joe Biden će imenovati iskusnog diplomata Antonyja Blinkena državnim sekretarom u svojoj budućoj administraciji, rekao je izvor blizak stožeru novoizabranog američkog predsjednika, dok će nova američka veleposlanica pri UN-u postati Linda Thomas-Greenfield, prenosi Reuters.

Blinken je dugogodišnji Bidenov saradnik koji je bio drugi čovjek State Departmenta i zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost u administraciji Baracka Obame, u kojoj je Biden bio potpredsjednik.

Blinken je tokom predsjedničke kampanje Joea Bidena posjetio i bosansko-američku zajednicu te izrazio veliku zahvalnost zbog podrške kandidatu demokrata u utrci za predsjednika SAD-a. On je u februaru održao sastanak sa predstavnicima bosansko-američkih i muslimansko-američkih zajednica u Des Moinesu (Iowa) te istakao zahvalnost što čuje tako jaku podršku za Joea Bidena.

Poznat je i Bidenov savjetnik za sigurnost?

Blinkenovo imenovanje moglo bi značiti da je još jedan dugogodišnji Bidenov suradnik, Jake Sullivan, glavni kandidat za mjesto savjetnika za nacionalnu sigurnost, kazao je izvor.

Blinken se duže vrijeme zauzima za to da SAD preuzme aktivniju predvodničku ulogu u svijetu, u suradnji sa svojim saveznicima, kako američko mjesto ne bi popunile zemlje sa suprotstavljenim interesima poput Kine, prenosi Hina.

Jedan je diplomatski izvor rekao kako se očekuje da će Biden za novu američku predstavnicu pri UN-u imenovati Lindu Thomas-Greenfield, crnkinju koja je obnašala visoke dužnosti u Obaminoj administraciji. Njezino imenovanje trebalo bi ispuniti Bidenovo predizborno obećanje o raznolikijem sastavu vlade.

Thomas-Greenfield bila je zamjenica državnog tajnika za Afriku u drugom Obaminom mandatu od 2013. do 2017.

Great conversation with leaders of Bosnian American and Muslim American communities in Des Moines – and gratified to hear such strong support for Joe Biden. pic.twitter.com/fCEyNokitx